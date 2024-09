Adieu Sommer! Österreich begrüßt herbstliches Wetter

An diesem Wochenende verabschiedet sich das sommerliche Wetter aus Österreich, gefolgt von deutlich kühleren Temperaturen und einer feuchten Wetterfront. Die bevorstehenden Tage versprechen einen deutlichen Kontrast zu den bisherigen hochsommerlichen Temperaturen.

Letzter warmer Hauch

Die Wetterlage wird am Wochenende noch einmal von hochsommerlichen Temperaturen geprägt sein. Dank eines Zwischenhochs strömt warme bis heiße Luft in den Alpenraum. Doch bereits zu Beginn der neuen Woche wird eine Kaltfront von Westen her vorrücken, was die Entstehung eines kräftigen Tiefs über Norditalien auslöst. Dieses Tief zieht am Montag weiter Richtung Osten über den Balkan und bringt gebietsweise intensiven Regen nach Österreich.

Samstag: Mix aus Sonne und Wolken

Am Samstag zeigt sich das Wetter anfangs in den Tälern und südlichen Becken mit überbleibenden Wolken- und Nebelfeldern, die sich jedoch im Laufe des Tages auflösen. Es etabliert sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix über weite Landesteile, meist bleibt es trocken. In den Bergen sind vereinzelte kurze Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Bei überwiegend schwachem Wind klettern die Temperaturen auf angenehme 25 bis 31 Grad.

Sonntag: Sonne im Osten, Regen und Gewitter im Westen

Der Sonntag startet im oberösterreichischen Zentralraum und im Klagenfurter Becken mit viel Sonnenschein. Frühnebelfelder lichten sich rasch. Im Westen hingegen ziehen schnell Wolken auf, und im Laufe des Tages breiten sich Schauer und Gewitter ostwärts über das Bergland aus. Am Nachmittag erreicht der Regen von Bodensee bis Innviertel, abends auch die südlichen Becken. Ein lebhafter Wind aus Südost sorgt im Osten für Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad, womit es dort nochmals heiß wird.

Montag: Trübe und nasse Aussichten

Die ersten Zeichen des Wetterumschwungs zeigen sich am Montag. Besonders in der Osthälfte regnet es ergiebig und teils gewittrig durchsetzt. Im Westen und Südwesten gibt es Regenpausen, jedoch nur sporadische Sonnenstunden. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt dabei lebhaft auf, was deutlich kühlere Luft nach Österreich bringt. Die Temperaturen bewegen sich von West nach Ost zwischen 17 und 24 Grad.

Dienstag: Regen an der Alpennordseite

Auch am Dienstag dominieren die Wolken an der Alpennordseite, und es regnet wiederholt schauerartig. Im Osten und Südosten klingt der Regen weitgehend ab, doch die Wolken lockern kaum auf. Sonnige Abschnitte sind am ehesten in Osttirol und Oberkärnten bei leicht föhnigem Wind aus Nordwest zu erwarten. Die Temperaturen erreichen nur noch Werte zwischen 15 und 22 Grad.

Mit diesen Aussichten verabschiedet sich nun endgültig das sommerliche Wetter. Kalte und feuchte Tage stehen bevor, womit Österreich in die herbstliche Jahreszeit übergeht.