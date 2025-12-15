Adria Film startet neue Theaterplattform in Wien – Adria Teatar

Adria Film, seit fast zehn Jahren eine feste Größe in der Filmverteilung und Premierenorganisation in Wien, schlägt ein neues Kapitel auf. Mit der Gründung von Adria Teatar erweitert das Unternehmen sein Tätigkeitsfeld und bringt erstmals eine eigene Theaterplattform auf die Wiener Kulturszene.

Adria Teatar versteht sich als Initiative zur Produktion und Präsentation zeitgenössischer Theaterstücke für Kinder und Erwachsene. Ziel ist es, dem Wiener Publikum mehr hochwertiges Theaterprogramm in der eigenen Sprache zugänglich zu machen und zugleich aktuelle Theaterproduktionen aus Serbien und der Region nach Wien zu holen. Kultur soll dabei als Ort der Begegnung, des Austauschs und der gemeinsamen Erfahrung dienen – auch für Stücke, die sonst nicht den Weg auf österreichische Bühnen finden würden.

„Novogodišnja tajna“ eröffnet das neue Theaterprogramm

Den Start des neuen Programms markiert das Kinderstück „Novogodišnja tajna“ („Das Neujahrsgeheimnis“), eine lebendige Neujahrsgeschichte für ein junges Publikum. Schauplatz ist die Werkstatt des Weihnachtsmanns, in der freche Elfen und ein verbotener Satz eine Reihe humorvoller und überraschender Ereignisse auslösen. Die Inszenierung verbindet Spiel, Fantasie und Gemeinschaft und lädt Kinder dazu ein, aktiv Teil der Geschichte zu werden.

Die interaktive Vorstellung richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Die jungen Zuschauer helfen den Elfen, lösen Aufgaben und entdecken gemeinsam, was die Feiertage besonders macht. Nach der Aufführung sind ein persönliches Treffen und Fotos mit dem Weihnachtsmann sowie Süßigkeiten für alle Kinder vorgesehen.

Was Adria Teatar der Wiener Kulturszene bringt?

Adria Teatar ist als Plattform gedacht, die das Beste aus dem Theaterraum Serbiens und der Region mit dem Publikum in Wien verbindet. Neben Kinderstücken sind künftig auch zahlreiche Gastproduktionen aus Serbien und dem weiteren regionalen Umfeld geplant. Ziel ist es, mehr kulturelle Vielfalt, neue Geschichten und direkte Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern nach Wien zu bringen.

Adria Film bedankt sich für die bisherige mediale Begleitung und Unterstützung und freut sich darauf, gemeinsam mit Medienpartnern und Publikum eine noch stärkere und lebendigere Kulturszene in Wien mitzugestalten.

Aufführung & Termine Stück: Novogodišnja tajna

Datum: Samstag, 20. Dezember 2025

Uhrzeit: 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Ort: VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, Wien