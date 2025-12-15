Hitkomödie „Ko je ovde idiot“ kommt nach Wien

Die Theaterkomödie „Ko je ovde idiot?“ („Wer ist hier der Idiot?“) wird erstmals dem Wiener Publikum präsentiert. Das Stück verbindet pointierten Humor mit Elementen des absurden Theaters und zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreich gespielten Produktionen im serbischsprachigen Raum.

Was musste ein Mann alles tun, um heiraten zu dürfen? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts musste er sogar beweisen, dass er kein Idiot ist. Genau mit dieser absurden Ausgangssituation setzt die Komödie „Ko je ovde idiot?“ an, die nach zahlreichen Erfolgen nun auch in Wien auf die Bühne kommt.

Nach einer turbulenten Junggesellenfeier begibt sich der zukünftige Bräutigam, gespielt von Milan Kalinić, zu einem Psychiater (Srđan Ivanović), um eine routinemäßige ärztliche Bestätigung einzuholen. Was zunächst als reine Formalität erscheint, entwickelt sich jedoch rasch zu einem intensiven Gespräch, bei dem die Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn immer dünner wird.

Der Psychiater, selbst erschöpft von endlosen Patientenschlangen, beschließt, den vermeintlich harmlosen Termin in eine gründliche Untersuchung zu verwandeln. Es beginnt ein ungewöhnliches Spiel – ein pointierter Dialog zwischen Vernunft und Absurdität, zwischen Freiheit und Bürokratie, zwischen Mensch und System. In einer Reihe komischer Situationen stellt das Stück eine zentrale Frage: Wer ist hier eigentlich der Idiot – derjenige, der die Fragen stellt, oder derjenige, der versucht, sie zu beantworten?



Mit viel Witz stellt das Stück die Frage, wer in einem von Regeln und Formularen bestimmten System eigentlich der „Idiot“ ist. Seit über zwanzig Jahren begeistert die Komödie Publikum in Serbien und im Ausland und überzeugt durch starke schauspielerische Präsenz und hohe Aktualität.

Hard Facts: Stück: Ko je ovde idiot?

Datum: Sonntag, 25. Januar 2026

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Theater Akzent, Wien

Kartenverkauf: +43 1 501 651 3306

Wer sich für Humor und lebendige Dialoge interessiert, sollte sich diesen Theaterabend nicht entgehen lassen.