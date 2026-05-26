Älteres Ehepaar rast mit Auto über Friedhof – erheblicher Sachschaden (FOTOS)

Am Sonntagabend verlor ein älteres Ehepaar in Gutenbrunn im Bezirk Zwettl die Kontrolle über ihr Fahrzeug: Der Mann am Steuer fuhr über eine Steinmauer, woraufhin das Auto in das angrenzende Friedhofsgelände stürzte und schließlich schräg auf einem Grab zum Stillstand kam.

Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden; beide Insassen wurden noch an Ort und Stelle medizinisch behandelt.

An den betroffenen Grabstätten entstand laut Polizei, die gegenüber noe.ORF.at Stellung nahm, erheblicher Sachschaden.