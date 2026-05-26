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Fahndung

Fahrerflucht: 48-Jähriger angefahren und liegen gelassen

Fahrerflucht: 48-Jähriger angefahren und liegen gelassen
FOTO: iStock/Reinhard Krull
1 Min. Lesezeit |

Ein Abendspaziergang in Hohenems endet mit Verletzungen – der Fahrer flüchtet, die Polizei sucht Zeugen.

In Hohenems (Vorarlberg) ist am Montagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden.

Der 48-Jährige war gegen 21.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehsteig der Sohlstraße unterwegs – von der Firma Collini kommend in Richtung Schönwiesstraße. Im Bereich der Kreuzung dieser beiden Straßen wurde er nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und zu Boden geworfen. Der Mann zog sich dabei Verletzungen an der linken Schulter sowie im Bereich des Brustkorbs zu.

Fahrerflucht begangen

Der oder die Verantwortliche am Steuer hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte die Fahrt einfach fort.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben, und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Hohenems unter der Telefonnummer 059 1338 142100 zu melden.

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KO KOSMO-Redaktion
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