Affe schlitzt Kind auf und reißt Eingeweide raus – tot

In Indien wurde ein Dorf erneut von einer Welle der Angst heimgesucht. Ein besonders aggressiver Affe, der Teil einer wilden Gruppe ist, griff einen ahnungslosen 10-jährigen Jungen an und fügte ihm tödliche Verletzungen zu. Dies markiert den dritten Affenangriff in nur einer Woche in dem Dorf Salki, was die Bewohner in ständiger Furcht leben lässt.

Der Vorfall, der sich während eines unschuldigen Spiels unter Freunden ereignete, endete in einem blutigen Drama. Der Junge, dessen Identität zum Schutz der Familie nicht preisgegeben wird, erlitt schwere Krallenverletzungen. Ein anonymer Beamter berichtete gegenüber der Presse, dass der Junge trotz seiner schweren Verletzungen den Weg nach Hause fand, aber tragischerweise im Krankenhaus seinen Wunden erlag. „Sein Darm wurde bei dem Angriff herausgerissen. Er eilte zu seinem Haus und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte ihn bei seiner Ankunft für tot erklärten“, so die erschütternde Aussage des Beamten, zitiert von NDTV.

Großfahndung nach aggressiven Affen

Die Forstbehörde hat inzwischen eine Großfahndung nach den aggressiven Affen eingeleitet. Zwei der Tiere konnten bereits eingefangen werden, doch die Suche nach den restlichen Mitgliedern der Gruppe dauert an. Die Dorfbewohner von Salki leben in ständiger Sorge und Furcht, während die Behörden versuchen, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Dieser tragische Vorfall ist kein Einzelfall. In Indien hat die Zahl der gewalttätigen Affenangriffe in den letzten Jahren zugenommen. Erst im Sommer wurde ein Kopfgeld auf den „meistgesuchten Affen der Welt“ ausgesetzt, der für 20 Angriffe verantwortlich war. Das Tier konnte schließlich betäubt und gefangen genommen werden.

Auch vor fünf Jahren ereignete sich ein herzzerreißender Vorfall, als ein Affe in der Nähe des Taj Mahal einen erst zwölf Tage alten Säugling entführte und mit ihm über die Dächer flüchtete. Trotz der schnellen Intervention der Behörden kam für das Baby jede Hilfe zu spät – es starb an den Folgen der Verletzungen.