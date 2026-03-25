AK‑Check: Bis zu 176% Preisunterschied beim Reifenwechsel

Reifenwechsel-Saison läuft – und wer nicht aufpasst, zahlt drauf. Die Preisunterschiede in Oberösterreich sind enorm.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat die Preise für Reifenserviceleistungen bei insgesamt 58 Händlern im Bundesland unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich eine erhebliche Preisspanne: Wer das Gesamtpaket – bestehend aus Umstecken, Wuchten, Waschen sowie Einlagerung bis zur nächsten Wintersaison – in Anspruch nimmt, zahlt je nach Anbieter zwischen 84 und 171,40 Euro.

Beim reinen Umstecken von vier Rädern inklusive Wuchten auf Alufelgen liegt das günstigste Angebot bei Reifen Hieke in Helfenberg (Oberösterreich) mit 45 Euro, während der teuerste Anbieter dafür 124 Euro verrechnet – ein Preisunterschied von 176 Prozent. Das günstigste Gesamtpaket bietet Reifen Vitzthum in Geretsberg (Oberösterreich) um 84 Euro an, am oberen Ende der Skala stehen 171,40 Euro.

Schwieriger Preisvergleich

Mit dem Ablauf der Winterreifenpflicht am 15. April stellen viele Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrzeuge auf Sommerreifen um – und überlassen den Wechsel häufig einem Fachbetrieb, weil sie weder die nötige Ausrüstung besitzen noch über geeignete Lagerkapazitäten verfügen. Ein direkter Preisvergleich gestaltet sich allerdings schwierig, da etwa beim Wuchten je nach Felgentyp unterschiedliche Tarife gelten.

Der Erhebung lag die Reifendimension 225/50 R17 zugrunde. Zudem zeigt die Untersuchung, dass Paketangebote zwar auf den ersten Blick attraktiv wirken, jedoch nicht für jeden Kunden sinnvoll sind –

wer einzelne Leistungen nicht benötigt, fährt mit einer gezielten Auswahl unter Umständen günstiger.