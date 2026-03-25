Erdbeben erschüttert Balkan – „Klang wie ein Schlag“

Ein Erdbeben erschüttert Bosnien – und versetzt Menschen in mehreren Städten in Angst.

Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) verzeichnete um 10:03 Ortszeit ein Erdbeben mit dem Epizentrum rund fünf Kilometer von Tesanj und etwa 41 Kilometer von Zenica entfernt. Auf der EMSC-Website meldeten sich daraufhin zahlreiche Bewohner aus der Region – darunter aus Doboj, Jelah, Zepce, Teslic, Matuzici und Zavidovici –, die das Beben wahrgenommen hatten.

— EMSC (@LastQuake) March 25, 2026

Berichte der Betroffenen

Die Schilderungen fielen dabei ähnlich aus: kurz, aber deutlich spürbar. „Stärkerer Stoß, kurz“, „Klang wie ein Schlag, dann eine Erschütterung“, „Kurzes Beben mit merklicher Intensität“ – so beschrieben Betroffene ihre Eindrücke.



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Auch aus Maglaj wurde das Ereignis gemeldet, wenngleich es dort ebenfalls nur von kurzer Dauer gewesen sein soll.