Drama in Meidling: Schwager attackiert Mann mit Messer – Polizei fahndet

Ein Mann greift seinen Schwager in dessen Wohnung an – und ist seitdem spurlos verschwunden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach einer schweren Messerattacke in Wien-Meidling hat die Polizei eine öffentliche Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich am 3. Februar in der Wohnung eines 32-jährigen Mannes. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seinen Schwager mit einem Messer schwer verletzt zu haben – seitdem ist er flüchtig.

Brutaler Angriff

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll sich der 26-jährige Schwager des Opfers, ein serbischer Staatsbürger, gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Dort griff er den Bewohner mit einem Messer an und versetzte ihm Stichverletzungen im Bereich von Kopf, Hals und Oberschenkeln. Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen.

Öffentliche Fahndung

Eine sofort nach der Tat eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde nun ein Foto des Tatverdächtigen zur öffentlichen Fahndung freigegeben. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter den Telefonnummern 01-31310-57800 sowie 01-31310-57113 entgegen – auch anonym.