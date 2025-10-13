Akku explodiert: Kinderspielzeug setzt Wohnung in Brand

Ein harmloser Ladevorgang endet mit Explosion und Vollbrand: In Wörgl verwandelte ein überhitzter Akku eines Spielzeugautos eine Familienwohnung in einen Brandherd.

In einer Wohnung in Wörgl (Tirol) kam es am Sonntagnachmittag zu einem Feuer mit anschließender Explosion. Auslöser war der Akku eines Spielzeugautos während des Ladevorgangs. Gegen 17:40 Uhr überhitzte der Energiespeicher und setzte die verglaste Loggia eines Mehrparteienhauses in Brand. Verschiedene Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Akkus fingen ebenfalls Feuer.

Dramatische Explosion

Da die Fensterscheiben der Loggia geschlossen waren, staute sich die Hitze im Inneren und führte schließlich zur Explosion. Die Verglasung zerbrach, wodurch Glassplitter in den Innenhof fielen. Die Loggia stand anschließend in Vollbrand, während die Terrassentür durch die Explosionskraft ins Wohnungsinnere gedrückt wurde.

⇢ Feuerwehr rettet drei Hunde aus Flammenhölle



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wörgl brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die betroffene Familie mit zwei Kindern befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der Wohnung, weshalb keine Personen zu Schaden kamen.

Der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich – die Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar.