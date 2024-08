Alkoholisierter Pensionist rammt Auto: Frau überlebt 400-Meter-Absturz

Ein 82-jähriger alkoholisierter Mann verursachte auf der Taschenstraße einen schweren Unfall, bei dem das Fahrzeug einer 43-jährigen Frau 400 Meter in die Tiefe stürzte. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend, dem 12. August 2024, auf der Taschenstraße bei Semriach (Graz-Umgebung in der Steiermark). Ein 82-jähriger Pensionist kollidierte frontal mit dem Fahrzeug einer 43-jährigen Frau, was dazu führte, dass ihr Wagen von der Fahrbahn abkam und rund 400 Meter in die Tiefe stürzte. Die Frau konnte sich aus dem brennenden Fahrzeug befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht.

Erhebliche Alkoholisierung

Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert und hatte bereits zuvor mehrere Zaunpfähle gerammt. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort, bis es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Auch er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz eingeliefert, wo ein durchgeführter Alkotest eine erhebliche Alkoholisierung bestätigte.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Feuerwehr konnte den Brand im Fahrzeug der Frau rasch löschen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an, der Vorfall hat einmal mehr die Gefahren des Fahrens unter Alkoholeinfluss verdeutlicht.

Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.

Quelle: LPD Steiermark