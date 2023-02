Alkolenker überfährt achtfache Mutter und wird frei gelassen

Das Dritte erstinstanzliche Gericht in Belgrad hat den Vorschlag der Staatsanwaltschaft abgelehnt, über den mutmaßlichen Todeslenker V.D. Untersuchungshaft zu verhängen. Dieser wird verdächtigt, in alkoholisiertem Zustand im Belgrader Vorort Surcin gefahren und dabei die achtfache Mutter Svetlana K. (54) getötet und ihren Lebensgefährten Nikola M. (57) schwer verletzt zu haben, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte sie am 25. Februar 2023 eine Anhaltung des Tatverdächtigen Vujadin D. (49) bis zu 48 Stunden angeordnet.

“Der Verdächtige hat die Opfer, die am rechten Fahrbahnrand zu Fuß unterwegs waren, mit dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Nach der Vernehmung des Verdächtigen schlug die Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft von dreißig Tagen vor, dieser Antrag wurde jedoch vom Gericht abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft wird innerhalb der gesetzlichen Frist Berufung gegen diese Entscheidung des Gerichts einlegen. In Anbetracht der Tatsache, dass in der Zwischenzeit eines der Opfer den Verletzungen erlegen ist, wird der Fall an die Oberstaatsanwaltschaft in Belgrad weitergeleitet, da diese die Zuständigkeit für das Verfahren erlangt”, so die Staatsanwaltschaft.

Wie die Zeitung „Blic“ in Erfahrung bringen konnte, soll der Alkoholtest, der beim Lenker gemacht wurde, 1,55 Promille Alkohol im Blut ausgewiesen haben.

Der Unfall ereignete sich in Surcin in der Straße Vinogradska Nr. 43a, als die achtfachen Eltern Svetlana und Nikola entlang des rechten Fahrbahnrands zu Fuß gingen.

Vujadin traf die beiden mit seinem Fahrzeug der Marke VW. Svetlana wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sie erlitt eine Gehirnquetschung und Gehirnblutungen, Becken- und Brustbrüche sowie mehrfache Knochenbrüche im ganzen Körper.

Svetlanas Lebensgefährte Nikola wurde ebenfalls schwer verletzt und erlitt Kopfverletzungen. Die beiden Opfer wurden in die Notaufnahme gebracht, Svetlana musste aufgrund ihres kritischen Zustands stationär behandelt werden.

➤ Sie kämpfte drei Tage um ihr Leben.

Die Familie wurde heute von den Ärzten benachrichtigt, dass Svetlana den Kampf gegen den Tod verloren hat.