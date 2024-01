Die serbische Sängerin Ceca Raznatovic und ihre Tochter Anastasija haben bei der Premiere des Films „Nedelja“, der das Leben von Dzej Ramadanovski beleuchtet, für Aufsehen gesorgt. Mit ihren aufeinander abgestimmten Outfits in Grautönen und den hohen Kosten, die sie dafür aufgewendet haben, zogen sie alle Blicke auf sich.

Mutter und Tochter hatten ihre Outfits aufeinander abgestimmt und sich beide für Anzüge in Grautönen entschieden. Die Kombination mit High Heels und eleganten Handtaschen rundete den Look ab. Ceca Raznatovic dominierte in einem Anzug der Marke „Prada“, der durch moderne Details wie Federn an den Hosenbeinen auffiel.

Die Kosten für die Outfits waren jedoch ebenso beeindruckend wie ihr Aussehen. Allein für den Blazer von Ceca Raznatovic wurden laut Internetinformationen unglaubliche 5.975 Euro ausgegeben. Die Hosen waren mit 3.125 Euro etwas günstiger. Hinzu kam eine Clutch in Schwarz der Marke „YSL“, die weitere 920 Euro kostete. Insgesamt beliefen sich die Kosten für das Outfit von Ceca Raznatovic auf rund 10.000 Euro.

Die Premiere von „Nedelja“ war nicht nur wegen der modischen Entscheidungen von Ceca Raznatovic und Anastasija ein Erfolg. Der Film wurde gut aufgenommen, und es gab weitere bemerkenswerte Ereignisse, die den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.