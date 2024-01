Ceca singt Lied im neuen Kinofilm „Nedelja“ (VIDEO)

„Nedelja„, ein Film, der das Leben und den Geist des bekannten serbischen Sängers Dzej Ramadanovski und seiner Heimat Dorcol in den siebziger und achtziger Jahren einfängt, steht kurz vor seiner Premiere. Der Film, der auf der Idee des Produzenten Vladan Andjelkovic und des Drehbuchautors Stefan Boskovic basiert, wird am 18. Jänner in den Kinos ausgestrahlt! Pop-Queen Svetlana Ceca Raznatovic wird ebenfalls im Film singen.

Svetlana Ceca Raznatovic hat auf den sozialen Medien einen Ausschnitt aus dem neuen Lied veröffentlicht, das sie für den Film über das Leben der legendären Dzej Ramadanovski gesungen hat, zusammen mit Szenen aus diesem Werk.

Die feierliche Premiere des lang erwarteten Films findet am 16. Jänner in der „Mts Halle“ in Belgrad statt, während die Novi Sad Premiere einen Tag später, am 17. Jänner, folgt. In Österreich wird es ebenfalls veröffentlicht, doch die genauen Daten sind noch nicht bekannt gegeben.

Die Schauspieler, die in „Nedelja“ auftreten, sind Husein Alijevic, Marko Janketic, Stefan Vukic, Aleksej Bjelogrlic, Alen Selimi, Ana Pindovic, Zlatan Vidovic, Masa Djordjevic, Milica Janevski, Stosja Oljacic, Bajram Severdzan, Nela Mihailovic und andere.

emotionale Nachricht

Zu dem Video hat Ceca eine emotionale Nachricht verfasst, die sie ihren verstorbenen Freunden und Kollegen Marina Tucakovic und Dzej Ramadanovski gewidmet hat. „‚Jetzt will ich dir die Liebe zeigen…‘ Ich weiß, dass ihr ungeduldig seid, und ich möchte nicht, dass ihr lange warten müsst. Wir zählen die Sekunden ab… Symbolisch „Zum Schluss“ für unseren Dzej und unsere Marina. Futa und ich…“, schreibt Ceca auf Instagram.

Zahlreiche Fans der Sängerin kommentieren, dass niemand eine emotionale Ballade so hätte präsentieren können wie der Folkstar.