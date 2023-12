Jetzt ist es fix: An dem Tag kommt der Film über Dzej Ramadanovski ins Kino

„Nedelja„, ein Film, der das Leben und den Geist des bekannten serbischen Sängers Dzej Ramadanovski und seiner Heimat Dorcol in den siebziger und achtziger Jahren einfängt, steht kurz vor seiner Premiere. Der Film, der auf der Idee des Produzenten Vladan Andjelkovic und des Drehbuchautors Stefan Boskovic basiert, wird ab dem 18. Januar regulär in den Kinos gezeigt!

Die feierliche Premiere des lang erwarteten Films findet am 16. Januar in der „Mts Halle“ in Belgrad statt, während die Novi Sad Premiere einen Tag später, am 17. Januar, folgt.

Der Film ist eine Mischung aus Action, Drama und unvermeidlicher Musik und erzählt eine Geschichte über Freundschaft und Erfolg.

Dzej Ramadanovski, ein bekannter Dorcoler, hat immer davon geträumt, jemand Wichtiges zu werden, und Musik war sein Weg. „Nedelja“ ist nicht nur ein Film über sein Leben, sondern auch ein bedeutendes Projekt für die serbische Kultur und Musikszene.

Die Schauspieler, die in „Nedelja“ auftreten, sind Husein Alijevic, Marko Janketic, Stefan Vukic, Aleksej Bjelogrlic, Alen Selimi, Ana Pindovic, Zlatan Vidovic, Masa Djordjevic, Milica Janevski, Stosja Oljacic, Bajram Severdzan, Nela Mihailovic und andere.