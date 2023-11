Am Wochenende kommt der Schnee nach Österreich!

Die Kälte hat Einzug gehalten und lässt die ersten Schneeflocken in Österreichs Tälern tanzen. Ein Blick auf die Wetterkarte der kommenden Tage zeigt ein buntes Wechselspiel aus Regen, Sonne und Schnee.

Samstag

Der Samstag präsentiert sich mit einem Mix aus Wolken und Regenschauern, vor allem am Alpennordrand und von Salzburg bis zum Burgenland. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 1.200 Meter, was bedeutet, dass auch in tieferen Lagen die ersten Schneeflocken tanzen könnten. Im Westen und Südwesten hingegen lockert die Wolkendecke am Nachmittag auf und lässt die Sonne durchblitzen. Die Temperaturen starten bei frostigen minus zwei bis plus sechs Grad und steigen im Laufe des Tages auf maximal elf Grad an.

Sonntag

Am Sonntag übernimmt die Sonne wieder das Zepter und lässt viele Regionen im Land in ihrem Licht erstrahlen. Nur im westlichen Teil des Landes hält sich die Bewölkung hartnäckig und bringt in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland ab Mittag etwas Regen. Die Schneefallgrenze klettert dabei auf über 1.500 Meter. Die Temperaturen starten bei eisigen minus sechs bis plus vier Grad und steigen im Laufe des Tages auf maximal elf Grad an.

Montag

Zum Wochenstart zieht eine Warmfront durchs Land und bringt umfangreiche Wolken und Regenfälle in der West- und Nordhälfte mit sich. Die Schneefallgrenze steigt dabei markant auf deutlich über 2.000 Meter. Im Süden und Südosten hingegen bleibt es weitgehend trocken mit gelegentlichen sonnigen Auflockerungen. Die Temperaturen starten bei minus vier bis plus vier Grad und steigen im Laufe des Tages auf bis zu 14 Grad an.

Ein buntes Wechselspiel aus Regen, Sonne und Schnee erwartet uns in den kommenden Tagen. Dabei sinkt die Schneefallgrenze teils deutlich, sodass auch in tieferen Lagen die ersten Schneeflocken tanzen könnten. Ein passendes Outfit für jedes Wetter ist also gefragt!