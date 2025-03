Amadeus Award: Raf Camora kehrt triumphal zurück!

Die „Amadeus Austrian Music Awards“ in der Wiener Marx Halle überraschten mit spektakulärer Show und prominenten Gästen. Raf Camora sorgte für Aufsehen.

In der Wiener Marx Halle wurden am Freitagabend erneut die „Amadeus Austrian Music Awards“ verliehen, die als bedeutendste Musikauszeichnung Österreichs gelten. Die Veranstaltung setzte auf eine beeindruckende Bühne und eine spektakuläre Show, moderiert von Andi Knoll und Tom Neuwirth. Letzterer überraschte das Publikum mit einer ungewöhnlichen Outfit-Wahl, indem er in einer Lederhose im Stil von Andreas Gabalier erschien.

Raf Camoras Überraschung

Die Spannung war bis zuletzt spürbar, da die Anwesenheit einiger prominenter Gäste ungewiss blieb. Besonders der Rap-Superstar Raf Camora hielt seine Fans in Atem. Im Vorjahr hatte er die Veranstaltung gemieden, da er „offline war“, und ließ seinen Preis von Freunden abholen. Doch dieses Mal sorgte er für eine Überraschung, indem er persönlich erschien.

Während einige Prominente zögerten, freuten sich andere umso mehr darauf, ihre Auszeichnungen in Empfang zu nehmen. Der Wiener Musiker BIBIZA war in vier Kategorien nominiert und damit der Künstler mit den meisten Nominierungen. Auch für den Musiker und Entertainer RIAN war es ein spannender Abend, da er bei seiner ersten Nominierung gleich dreimal die Chance auf einen Award hatte.

Ein besonderes Highlight war die Ehrung der Band Die Seer, die einen Sonderpreis für ihr Lebenswerk erhielt.