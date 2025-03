Clooney-Paar in der Krise? Trennungsgerüchte um George und Amal

George Clooney und Amal stehen erneut im Rampenlicht der Trennungsgerüchte. Insidern zufolge könnte eine „Probe-Trennung“ ihre Beziehung belasten.

George Clooney und seine Frau Amal stehen erneut im Fokus von Trennungsgerüchten. Das Paar, das vor sieben Jahren die Zwillinge Ella und Alexander willkommen hieß, soll sich laut Insidern in einer „Probe-Trennung“ befinden, da ihre individuellen Verpflichtungen zu einer Distanz zwischen ihnen geführt haben.

Ein wesentlicher Punkt der Spannungen ist George Clooneys Entscheidung, seinen Film „Good Night and Good Luck“ als Broadway-Stück zu adaptieren, berichtet RadarOnline. Obwohl Amal stolz auf Georges Verwirklichung seines Broadway-Traums ist, hat die lange Trennungszeit ihre Beziehung belastet. Während Amal es gewohnt ist, dass George für einige Tage abwesend ist, stellt die aktuelle Situation ihre Partnerschaft auf eine harte Probe.

George verbringt viel Zeit in New York, während Amal mit den Kindern in England lebt. Kritiker bemängeln, dass Amal nicht bei George in New York ist, aber das Paar hat stets die Kinder an erste Stelle gesetzt, und die Routine in Oxfordshire funktioniert gut für sie. Die Entscheidung, in Oxford zu arbeiten, hat Amals Pläne, die Kinder im Vereinigten Königreich großzuziehen, gefestigt, was jedoch seinen Preis haben könnte, so die Quelle.

Gemeinsame Auftritte

Ende letzten Monats wurden die Clooneys gemeinsam in New York gesehen, und kürzlich war Amal dort mit Freunden beim Abendessen. Gerüchte über eine Scheidung gab es schon oft, doch eine Quelle betont, dass Amal das Broadway-Debüt ihres Mannes unterstützt und ihn ermutigt, sich aus Hollywood zurückzuziehen. Amal hat George seit geraumer Zeit dazu ermutigt, sich von Hollywood zu distanzieren. Obwohl sie gut mit Menschen umgehen kann, hat sie sich in der Hollywood-Welt nie wirklich wohlgefühlt.

Amal hat George immer dazu inspiriert, neue Dinge auszuprobieren, sei es in der Politik, beim Schreiben oder jetzt im Theater. George schätzt die Unterstützung seiner Frau für seine beruflichen Ambitionen sehr.

Ob sich ihre Wünsche und seine Pläne letztlich in Einklang bringen lassen, bleibt abzuwarten.