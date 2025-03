Formel-1-Sensation: Einstieg eines neuen Team bestätigt

Cadillac steigt ab 2026 in die Formel 1 ein. Ein Jahr harter Arbeit und ein starkes Team ebnen den Weg für den prestigeträchtigen Einstieg.

Am Freitag wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass das Cadillac-Team ab 2026 an der Formel-1-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte der Internationale Automobilverband eine grundsätzliche Vereinbarung über Cadillacs Einstieg getroffen. Unterstützt wird dieses Vorhaben von TWG Motorsports und General Motors. Auch die endgültige Entscheidung für den Einstieg wurde am Freitag bekannt gegeben.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, kommentierte: „Wie wir im November gesagt haben, war die Entschlossenheit von General Motors, das Cadillac-Team in die Formel 1 zu bringen, ein wichtiger und positiver Indikator für den Fortschritt unseres Sports.“ Dan Towriss, Executive Chairman von TWG Motorsports, fügte hinzu: „In den letzten zwölf Monaten haben wir hart gearbeitet, um diese Gelegenheit zu bekommen, in die Welt der Formel 1 einzusteigen.“

Projektbeteiligung

Berichten zufolge waren etwa 300 Personen an dem Projekt beteiligt, Cadillac in die Formel 1 zu integrieren.