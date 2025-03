FIFA Präsident kündigt Änderung für WM an – und erntet Kritik

Eine bahnbrechende Ankündigung elektrisiert die Fußballwelt: Erstmals wird das WM-Finale 2026 mit einer spektakulären Halbzeitshow aufwarten. Chris Martin von Coldplay und eine Reihe anderer Künstler versprechen ein unvergessliches Erlebnis im MetLife Stadium.

Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, hat die Sportwelt mit einer Ankündigung überrascht, die das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu einem noch spektakuläreren Event machen soll. Erstmals wird es eine Halbzeitshow geben, die in Zusammenarbeit mit Coldplay-Sänger Chris Martin und dessen Band-Manager Phil Harvey organisiert wird. Auf Instagram zeigte sich Infantino begeistert und verspricht einen „historischen Moment für die WM“, der dem „größten Sportereignis der Welt“ gerecht werde.

Das Finalspiel, das im imposanten MetLife Stadium in New Jersey ausgetragen wird, bildet den Höhepunkt eines Turniers, das in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Während die UEFA Champions League und ähnliche Wettbewerbe bereits mit Showeinlagen experimentiert haben, bleibt die Halbzeitshow im Fußball eine Neuerung. Diese Pause, die traditionell 15 Minuten dauert, wird für das Finale auf 25 Minuten ausgedehnt, um der Show den nötigen Raum zu geben – ein Konzept, das sich seit Langem in der NFL bewährt hat, wie das Beispiel des Super Bowl zeigt, bei dem Rapper Kendrick Lamar kürzlich performte.

Kritik und Skepsis

Doch nicht alle sind von den Plänen begeistert. In den sozialen Medien zeigt sich eine deutliche Skepsis gegenüber der neuen Idee. Ein Instagram-Nutzer brachte es auf den Punkt: „Diesen Müll braucht niemand.“ Ein anderer warnte vor einer potenziellen „historischen Aus- und Wiedereinschaltquote“ und stellte in Frage, ob die Show tatsächlich historisch sei oder nur aus finanziellen Gründen inszeniert werde. Ein bissiger Kommentar schlug vor, Infantino solle Helene Fischer um Rat fragen, die 2017 während der DFB-Pokal-Halbzeit ein Pfeifkonzert kassierte.

Trotz der Kritik setzt Infantino auf ein großes Event rund um das Finale. Der berühmte Times Square in New York soll ebenfalls in die Feierlichkeiten eingebunden werden, die das Wochenende des Finales und des Spiels um Platz drei umfassen. „Das werden zwei unglaubliche Spiele mit einigen der besten Spieler der Welt“, betonte Infantino und fügte hinzu, dass der historische Times Square der perfekte Ort sei, um diese Ereignisse gebührend zu feiern.