Diese Sternzeichen sind im März vom Glück geküsst

Unerwartete Chancen und harmonische Entwicklungen prägen ihren Monat. Diese drei Sternzeichen sind vom Glück geküsst.

Stiers

Der Stier kann im März mit einem regelrechten Glücksmonat rechnen. Insbesondere in finanziellen und beruflichen Belangen öffnen sich unerwartet Türen. Eine plötzlich auftauchende Chance könnte es dem Stier ermöglichen, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Auch in der Liebe sind die Sterne wohlgesonnen: Singles könnten jemand Besonderen treffen, möglicherweise sogar die große Liebe. In bestehenden Beziehungen lösen sich Missverständnisse in Luft auf, und Harmonie schafft tiefes Vertrauen. Der Stier kann sich auf einen märchenhaften Monat freuen.

Waage

Für die Waage wird der März zu einem wahren Glücksmagneten. Die kosmischen Energien sind so positiv, dass scheinbar alles gelingt. In der Karriere könnten bedeutende Fortschritte erreicht werden, sei es durch eine Beförderung, ein erfolgreiches Projekt oder die lang ersehnte Anerkennung. Ein unerwartetes Treffen könnte in der Liebe den Beginn von etwas Großem markieren. Auch in bestehenden Beziehungen wird es herzerwärmende Momente geben. Das Glück begleitet die Waage sowohl im Alltag als auch in besonderen Situationen.

Schütze

Der abenteuerlustige Schütze blickt im März nur in eine Richtung: nach oben! Alles, was er in Angriff nimmt, verläuft nach Plan oder sogar besser. Neue Herausforderungen können mutig gemeistert werden, da das Universum ihm wohlgesinnt ist. In Liebe und Freundschaften wird es besonders spannend. Neue Begegnungen könnten sein Leben nachhaltig bereichern, während alte Kontakte sich als wahre Glücksfälle erweisen könnten.