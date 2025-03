Flugchaos: Streik stoppt alle Wien-Flüge nach Berlin

Ein Streik legt den Flughafen Berlin-Brandenburg lahm. Flüge von Wien, Salzburg und Graz nach Berlin fallen aus. Auch weitere Verbindungen sind betroffen.

Am kommenden Montag wird der Flughafen Berlin-Brandenburg aufgrund eines Streiks geschlossen bleiben, was zur Folge hat, dass die normalerweise geplanten neun Flüge von Wien nach Berlin an diesem Tag nicht stattfinden werden. Auch Verbindungen von Salzburg und Graz nach Berlin sind betroffen, wie der Flugplan zeigt.

Trotz der Tatsache, dass einige der bestreikten Flughäfen in Deutschland nicht komplett schließen, sind zahlreiche Flüge aus Österreich dorthin geplant, die oft auch Rückflüge umfassen. An einem typischen Montag ohne Streik starten von Wien aus normalerweise sechs Flüge nach München, fünf nach Stuttgart, elf nach Frankfurt sowie jeweils sieben nach Düsseldorf und Hamburg. Außerdem gibt es zwei Flüge nach Hannover und Leipzig. Klagenfurt bietet montags einen Flug nach Hannover an.

Mögliche Störungen

In Salzburg könnte es neben dem Berlin-Flug auch bei einem Flug nach München, drei nach Frankfurt, zwei nach Düsseldorf und einem nach Hamburg zu Störungen kommen. Linz hat regulär dreimal wöchentlich Flüge nach Frankfurt im Angebot, während Innsbruck zweimal wöchentlich Flüge nach München anbietet.

Die genauen Auswirkungen des Streiks sind derzeit noch ungewiss, wie der Flughafen Wien am Freitag mitteilte. Reisenden wird geraten, sich auf den Webseiten ihrer Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter zu informieren. Austrian Airlines (AUA) hat bereits angekündigt, dass alle Flugverbindungen von und nach Deutschland an diesem Tag von Beeinträchtigungen oder vollständigen Absagen betroffen sein werden.

Passagiere, die bei der Buchung ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, werden proaktiv über Änderungen und Umbuchungen informiert.