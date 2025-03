Mit diesem Lied verabschiedet sich die Estrada von Sasa Popovic!

Im Belgrader Sava-Zentrum fand eine bewegende Gedenkfeier für Sasa Popovic statt. Ein Lied und ein Film ehrten das Vermächtnis des Komponisten.

Im Belgrader Sava-Zentrum begann die Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Sasa Popovic kurz nach 10 Uhr. Voja Nedeljkovic, der Sasa zuletzt bei Grand und während der Aufnahmen vertreten hatte, eröffnete die Veranstaltung. Er bat die Anwesenden, sich zu einer Schweigeminute für Sasa Popovic zu erheben, wodurch eine stille Atmosphäre im Saal entstand. Voja Nedeljkovic äußerte den Wunsch: „Möge ihm ewiger Ruhm und Dank zuteilwerden.“

Zahlreiche Promis sind gekommen, unter anderem Lepa Brena, Aleksandra Prijovic, Jana, Ilda Saulic, Milos Bojanic, Tanja Savic, Zlata Petrovic, Dragan Kojic Keba, Milica Todorovic, Bane Mojicevic, Era Ojdanic, Lepa Lukic, alle Mitglieder der Zvezde Granda-Jury, Milica Pavlovic und viele andere. Die Beerdigung wird am Mittag beginnen.

Lesen Sie auch: Sasa Popovic: Beinbruch führt zu KrebsentdeckungEin gebrochenes Bein, das nicht verheilte, entlarvte eine schwerwiegende Krankheit bei Saša Popović. Die umfassende Diagnose enthüllte eine fortgeschrittene

Sasa Popovic: Beinbruch führt zu KrebsentdeckungEin gebrochenes Bein, das nicht verheilte, entlarvte eine schwerwiegende Krankheit bei Saša Popović. Die umfassende Diagnose enthüllte eine fortgeschrittene Termin steht fest: Trauerfeier für Sasa Popovic in BelgradSasa Popovic wird mit einer Gedenkfeier am 6. März im Sava Zentrum in Belgrad geehrt. Prominente Weggefährten zollen ihm an diesem Tag großen Respekt.

Termin steht fest: Trauerfeier für Sasa Popovic in BelgradSasa Popovic wird mit einer Gedenkfeier am 6. März im Sava Zentrum in Belgrad geehrt. Prominente Weggefährten zollen ihm an diesem Tag großen Respekt. Diese Erkrankung ist Schuld am Tod der Sasa PopovicSasa Popovic, bekannt als Magier des Showbusiness, ist im Alter von 70 Jahren an einer seltenen Krebsform verstorben. Experten erläutern die Krankheit.

Hommage an Popovic

Daraufhin wurde das Lied „Rode ce se opet vratiti“ gespielt, begleitet von einem kurzen Film über Sasa Popovics Leben. Die Familie wählte dieses Lied bewusst aus, da es das letzte war, das Popovic komponierte. Bemerkenswert ist, dass dieses Lied auf dem Debütalbum von Dusan Svilar, dem Gewinner des Musikwettbewerbs „Zvezde Granda“, zu finden ist.