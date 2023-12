Amerikaner schockiert mit Belgrad: Musste wegen serbischer Frauen zum Kardiologen

Der rebellische Historiker und TikToker Aron Palakios, bekannt für seine kontroversen Ansichten zur Geschichte der jugoslawischen Staaten, ist in Belgrad angekommen. Mit einer großen Anhängerschaft in Serbien, teilt er täglich seine Eindrücke und Erfahrungen aus der serbischen Hauptstadt. Sein Ziel: Die serbische Kultur und Geschichte hautnah zu erleben und zu verstehen.

„Ich bin in Belgrad angekommen und möchte meine ersten Eindrücke von dieser Stadt mit euch teilen“, beginnt Palakios in einem seiner Videos. „Das erste, was mir auffiel, ist, dass die Menschen hier sehr groß sind. Besonders die Mädchen, die herumlaufen wie stolze Türme und, wenn ich das sage, ist das ein großes Kompliment.“

Neben den Menschen hat Palakios auch die serbische Küche für sich entdeckt. „Ich muss erwähnen, dass es gestern, als ich hier ankam, sehr kalt war, deshalb habe ich gestern Abend zum ersten Mal Rakija probiert. Dies kleines Schnapsglas hat meinen ganzen Körper sofort erwärmt. Neben Rakija habe ich auch Cevapcici probiert, sie waren sehr lecker und ausgezeichnet, ich werde sie heute noch einmal probieren“, berichtet er.

In einem speziellen Video widmet er sich den serbischen Frauen, die er als „wunderschöne Kreaturen“ und „Engel“ bezeichnet. „Sie sind so elegant, sie kleiden sich nach der neuesten Mode. Es scheint, als ob sie sich nicht anstrengen, aber ich bin sicher, dass sie sich zurechtmachen, bevor sie das Haus verlassen. Sie laufen mit so viel Selbstvertrauen, dass es einen einschüchtern kann. Wenn eine dieser wunderschönen Kreaturen, die wir Serbinnen nennen, auf dich zukommt, wird dein Herz für eine Sekunde stehen bleiben. Also, wenn ihr einen Kardiologen kennt, gebt mir bitte seine Kontaktdaten, nur für den Fall“, scherzt er.

Palakios, der sich in die Geschichte der jugoslawischen Staaten verliebt hat, plant, seinen Aufenthalt in Serbien zu nutzen, um mehr über die Kultur und Geschichte des Landes zu lernen. Seine täglichen Videos und Beobachtungen bieten einen einzigartigen Einblick in das Leben in Belgrad und die serbische Kultur.