Abasu Julian, eine junge Medizinstudentin aus Uganda, hat sich entschieden, ihre Ausbildung in Belgrad, Serbien, fortzusetzen. Doch was sie nicht erwartet hatte, war die signifikante Gewichtszunahme, die sie seit ihrer Ankunft erlebt hat. In einem TikTok-Video, das schnell viral ging, enthüllte Julian, dass sie innerhalb von nur zwei Monaten nach ihrer Ankunft in Serbien 10 Kilogramm zugenommen hat.

„Ich kam nach Serbien, als ich 56 oder 57 Kilogramm wog und nach nur einem Monat wog ich 60 oder 65 kg. Und nach zwei Monaten wog ich 67 Kilogramm wegen des Brotes und des Joghurts“, erklärte sie in dem Video.

Julian führt ihre Gewichtszunahme auf die Unterschiede in der Ernährung zwischen Uganda und Serbien zurück. „In Uganda essen wir nicht viel Brot. Das Essen in Serbien ist fettig, ihr esst viel Fleisch. Wir essen Fleisch nur zweimal pro Woche oder nur einmal pro Woche“, sagte sie.

Sie sprach auch über die Unterschiede in den Essgewohnheiten zwischen den beiden Ländern. Bei uns züchten die Leute zum Beispiel Kühe, wenn sie keine Kühe haben, dann haben sie Ziegen. Wir trinken nicht viel Joghurt. Unser Joghurt ist hausgemacht und nicht für jeden Tag. Wir trinken Milch, aber wir haben keine Milchprodukte, zum Beispiel haben wir keinen Käse. Wir haben etwas Hausgemachtes wie Kaymak oder Butter“, erklärte sie.

Dzulijan fügte hinzu, dass sie in Uganda so viel essen kann, wie sie will, während es in Serbien eine ganz andere Geschichte ist. Ihre Erfahrungen haben eine lebhafte Diskussion über die Auswirkungen von Ernährungsumstellungen auf das Gewicht ausgelöst. Ein Ernährungsberater könnte diese Diskussion mit einer Analyse der Auswirkungen von Ernährungsumstellungen auf das Gewicht erweitern.

Die Reaktionen auf Dzulijans Video waren gemischt, mit Kommentaren, die von Unterstützung bis hin zu humorvollen Anspielungen auf serbische Großmütter reichten, die oft sagen: „Du bist lebendig und gesund.