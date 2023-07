Kuh besucht Café und sorgt für lustiges Spektakel

Eingebettet im Herzen Hercegovinas, inmitten des bosnischen Hinterlands, hat die pittoreske Stadt Gacko jüngst ein unkonventionelles Spektakel erlebt, das für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Ein charmantes Café war dabei Schauplatz einer außerordentlichen Begegnung, als eine Kuh sich entschied, die Etagen des Etablissements zu erkunden. Dieser skurrile Vorfall wurde natürlich umgehend mit Handys dokumentiert und in die Weiten des digitalen Raums gestreut.

Das unerwartete Fotomodell zog nach einer Weile weiter, genau so ungestört, wie sie gekommen war, doch der Eindruck, den die vierbeinige Besucherin hinterließ, hallt in der kleinen Stadt in Hercegowina nach.

Für Ortskundige mag diese Begegnung weniger überraschend sein. Die regionale Rinderrasse, stolze Bewohnerin Gackos, ist seit über einem Jahrhundert für ihre Robustheit bekannt. Sie trotzt den unwirtlichen Bedingungen in über 900 Metern Höhe und hat, wie es scheint, keinerlei Scheu vor einem kleinen Ausflug in die menschliche Zivilisation.

Für die bodenständigen Bewohner Gackos mag dies nur ein weiterer Tag im Leben sein, aber für uns birgt es eine bemerkenswerte Geschichte.