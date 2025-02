AMS-Geld: Heute können sich viele Arbeitslose freuen!

Österreich verzeichnet zu Beginn des Jahres 2025 einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Nach Angaben des Arbeitsmarktservice (AMS) waren Ende Jänner insgesamt 445.513 Personen entweder arbeitslos gemeldet oder nahmen an Schulungsmaßnahmen teil. Diese Zahl entspricht einem Anstieg von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bedeutet einen Zuwachs von 24.306 Betroffenen.

Für die registrierten Arbeitslosen steht laut finanz.at nun die Auszahlung der AMS-Leistungen an. Üblicherweise erfolgt diese rückwirkend im Folgemonat, sodass die Absicherung für den Monat Jänner im Februar 2025 ausbezahlt wird. Der genaue Auszahlungstermin kann variieren, je nachdem, ob die Betroffenen das Geld per Überweisung auf ihr Konto erhalten oder es per Post zugestellt wird. Diese Unterschiede können zu einer Verschiebung der Auszahlungstermine um einige Tage führen. Die Auszahlungen erfolgen am 5. Februar 2025 per Überweisung auf das Konto und am 7. Februar 2025 per Post.

Lesen Sie auch: Arbeitsloser bekommt nach 13 Jahren Arbeit kein AMS-Geld!Ein Wiener verliert 2.900€ durch eine Fehlkommunikation beim AMS. Trotz 13-jähriger Vollzeitbeschäftigung erhielt er kein Arbeitslosengeld.

Arbeitsloser bekommt nach 13 Jahren Arbeit kein AMS-Geld!Ein Wiener verliert 2.900€ durch eine Fehlkommunikation beim AMS. Trotz 13-jähriger Vollzeitbeschäftigung erhielt er kein Arbeitslosengeld. AMS, Pension & Co.: Jetzt drohen massive Änderungen beim Zuverdienst!Bedeutende Änderungen beim Zuverdienst könnten auf viele Bürger in Österreich zukommen. Betroffen sind Arbeitslose und Pensionisten.

AMS, Pension & Co.: Jetzt drohen massive Änderungen beim Zuverdienst!Bedeutende Änderungen beim Zuverdienst könnten auf viele Bürger in Österreich zukommen. Betroffen sind Arbeitslose und Pensionisten. AMS greift durch: Tausende Arbeitslose bestraft!Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt, während das AMS verstärkt Sanktionen verhängt und Arbeitslosengelder einfriert.

Bedingungen für Anspruch

Das Arbeitslosengeld, das in Österreich durch das AMS ausgezahlt wird, setzt eine offizielle Arbeitslosmeldung voraus. Die Höhe des finanziellen Ausgleichs, auch als Nettoersatzrate bekannt, beträgt in der Regel 55 Prozent des zuletzt bezogenen Gehalts. Der Auszahlungsbeginn kann zudem durch Wochenenden oder Feiertage beeinflusst werden, was zu terminlichen Schwankungen führen kann.