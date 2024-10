AMS-ler sollen jetzt Jobs in anderen Bundesländern ausprobieren!

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im September 2024 im Jahresvergleich um 9,7 Prozent auf 116.590 angestiegen, die der AMS-Kunden in Schulung um 5,8 Prozent auf 35.107. Die Summe beider Gruppen ist um 8,8 Prozent größer geworden.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 7 Prozent gestiegen, die Zahl der unter 25-Jährigen um 11,1 Prozent.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im September im Einzelhandel um 8,2 Prozent gestiegen, im Bau um 12,2 Prozent, in der Warenproduktion um 12,7 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 13,8 Prozent.

„Gerade im Gastgewerbe und in tourismusnahen Branchen ist gerade jetzt eine gute Gelegenheit, auch einmal einen Job in einem anderen Bundesland auszuprobieren“, sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. „Im Westen Österreichs sind die Verdienstmöglichkeiten während der Wintersaison in vielen Fällen hervorragend.“

Das AMS Wien unterstützt Interessierte dabei, dauerhaft oder auch zumindest eine Zeitlang ein anderes Arbeitsumfeld – etwa in einem Tiroler Hotel oder einem Salzburger Restaurant – auszuprobieren. Göschl: „Wer eine solche Arbeitserfahrung gemacht hat, findet auch in Wien wieder leichter einen Job.“