An diesen 5 Sätzen erkennst du toxische Menschen!

Hinter dem anfänglichen Charme lauert oft ein zerstörerisches Muster. Fünf typische Sätze entlarven Menschen, die uns emotional ausnutzen und manipulieren.

Toxische Menschen zeigen sich anfangs oft von ihrer besten Seite – charmant, humorvoll und faszinierend. Gerade die Komplexität dieser Beziehungen macht sie für viele so anziehend. „Das Wechselspiel von Verletzungen und anschließenden intensiven Versöhnungen kann leidenschaftlich und anziehend sein – regelrecht süchtig machen“, erklärt Psychotherapeutin Verena Düttmann von „HelloBetter“. Dabei signalisiert unser Bauchgefühl häufig schon frühzeitig, wenn jemand uns nicht guttut – wir sollten nur öfter darauf achten.

Wer bereits schmerzhafte Erfahrungen mit zehrenden Beziehungen gemacht hat, die nach Jahren frustriert beendet werden mussten, weil die eigene Energie vollständig für die Launen des Gegenübers aufgebraucht wurde, kennt dieses Bedauern. Doch wie erkennt man Menschen, die einem schaden, rechtzeitig? Die Psychotherapeutin hat typische Formulierungen identifiziert, die toxische Personen unbewusst wiederholt einsetzen, um ihren Willen durchzusetzen und Verantwortung zu umgehen.

Manipulative Aussagen

1. „Wenn ich dir wichtig wäre, dann …“ Fürsorgliche Menschen, die sich gerne um andere kümmern, werden von toxischen Persönlichkeiten gezielt ausgenutzt. Diese wissen genau, dass solche Sätze empfindlich treffen und Schuldgefühle auslösen können – was oft zu ungewolltem Nachgeben führt. Laut Psychotherapeutin Düttmann geht es toxischen Menschen hauptsächlich darum, „das Selbstwertgefühl der Betroffenen zu untergraben, Abhängigkeiten zu fördern und emotionale Manipulation zu betreiben“. Ein bewusst eingesetztes Manipulationsinstrument.

2. „Das habe ich so nie gesagt.“ Obwohl Sie als erwachsener Mensch mit funktionierenden Sinnen die Aussage selbst gehört haben, schaffen es toxische Personen häufig, Ihre Wahrnehmung in Frage zu stellen. Sie besitzen die bemerkenswerte Fähigkeit, Realitäten nach Belieben umzudeuten und ihre Version überzeugend zu präsentieren. „Das kann dazu führen, dass das Gegenüber an der Gültigkeit des eigenen Erlebens zu zweifeln beginnt“, warnt Verena Düttmann. Spätestens beim zweiten Auftreten solcher Faktenverdrehungen sollten Sie klare Grenzen setzen.

Verantwortung abwehren

3. „Das war nur ein Scherz!“ Ähnlich wie beim vorherigen Punkt dient dieser Satz dazu, unangenehme Reaktionen abzuwehren. Wenn Sie auf eine Aussage nicht wie erwartet, sondern verletzt reagieren, weicht die toxische Person der Verantwortung aus, indem sie ihre Worte nachträglich als Witz deklariert. Es gehe darum, „den anderen zu kontrollieren, zu verunsichern und Macht zu gewinnen“, erläutert die Psychotherapeutin. Falls Sie sich damit nicht zufriedengeben, folgt möglicherweise der nächste typische Satz:

4. „Du bist zu empfindlich.“ Solche problematischen Beziehungspartner interessieren sich nicht für Ihre Meinung, Ihr Befinden oder Ihre Gefühle. Sie erwarten ausschließlich Bestätigung und Unterstützung. Wenn Sie diese nicht bieten können, weil Sie selbst Beistand benötigen würden, offenbart sich die wahre Natur Ihres Gegenübers: völliges Unverständnis dafür, dass Sie andere Emotionen als die ihren als wichtig erachten.

5. „Du bringst mich dazu, so etwas zu tun / zu sagen!“ Diese vielleicht bedenklichste Aussage sollte ein unmittelbares Warnsignal sein. Sie zeigt, dass die Person zwar einen eigenen Fehler erkennt (was bei toxischen Menschen selten vorkommt), aber dennoch keine Verantwortung übernehmen kann und stattdessen die Schuld auf Sie abwälzt.

Laut Verena Düttmann steht dahinter der Wunsch nach „Kontrolle, Manipulation und das Schaffen von Abhängigkeiten“.