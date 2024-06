Anonyme Bombendrohung gegen Lokale: Polizei im Großeinsatz!

In einer nächtlichen Aktion mussten in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck erneut Spezialeinheiten der Polizei tätig werden, diesmal als Reaktion auf eine anonyme Bombendrohung, die sich gegen zwei beliebte Lokalitäten richtete. Der bedrohliche Hinweis erreichte die Landesleitzentrale in den frühen Stunden des Sonntags, was umgehend ein entschlossenes Handeln der Ordnungskräfte zur Folge hatte.

Alarmruf löst Großeinsatz aus

Gegen 0.23 Uhr wurde die nächtliche Ruhe durch den besagten Anruf abrupt unterbrochen. Der Anrufer, der seine Identität nicht preisgab, behauptete, in zwei Gaststätten in Innsbruck explosive Vorrichtungen platziert zu haben, die „bald detonieren“ würden. Diese ernstzunehmende Drohung setzte eine umfassende Polizeiaktion in Gang, bei der die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität hatte.

Evakuierung und Durchsuchung

Umgehend wurden die betreffenden Lokale geräumt, um jegliche Gefahr für die Gäste und das Personal auszuschließen. „Die Durchsuchungen erfolgten unter Einbeziehung von Spezialkräften der Polizei“, erklärte ein Sprecher der Ermittlungsbehörden. Diese sorgfältigen Maßnahmen ermöglichten es, die Bedrohungssituation umfassend zu bewerten. Glücklicherweise konnte nach intensiver Untersuchung Entwarnung gegeben werden: Es wurden keine Sprengsätze gefunden.

Rückkehr zur Normalität

Mit dem Abschluss der Durchsuchungen und der Feststellung, dass keine unmittelbare Gefahr bestand, konnten die Lokale ihre Türen wieder öffnen. „Die Gäste konnten die Gastbetriebe erneut besuchen“, teilten die Behörden mit. Dieser Vorfall, bei dem niemand zu Schaden kam, unterstreicht die Wachsamkeit und Effizienz der Sicherheitskräfte bei der Abwehr möglicher Bedrohungen. Die Polizei setzt nun ihre Ermittlungen fort, um den Ursprung der Drohung zu ermitteln und für die Sicherheit der Stadt zu sorgen.