Anzeigenhauptmeister erobert Österreich: Wiener Grant trifft deutschen Ordnungshüter

Niclas Matthai, ein junger Mann aus Deutschland, hat sich in den letzten Monaten einen ungewöhnlichen Ruf erarbeitet. Unter dem selbstgewählten Titel „Anzeigenhauptmeister“ agiert der 18-Jährige als eigenständiger Wächter der Verkehrsordnung. Was in deutschen Städten mit der Meldung von Falschparkern begann, führte ihn schließlich über die Grenze nach Österreich.

Im Februar machte Matthai erstmals landesweit Schlagzeilen, als er seine Aktivitäten im Innviertel in Oberösterreich aufnahm. Dort konzentrierte er sich auf Autofahrer, die gegen Verkehrsregeln verstießen – vermutlich ein Probelauf, bevor er seine Aufmerksamkeit nun auf Wien richtet.

Der Fokus auf Favoriten

Besonders ins Visier nimmt Matthai den 10. Bezirk der österreichischen Hauptstadt, Favoriten. Trotz der konkreten Ankündigung bleibt der Grund für diese spezielle Wahl unklar. Auf Instagram teilte er eine kryptische Botschaft: „Das höchste Wesen wird bald nach Wien kommen“. Diese Ankündigung hat in den sozialen Medien für Gesprächsstoff gesorgt.

Es bleibt abzuwarten, wie die Wiener Bevölkerung auf Matthai reagieren wird. Denn ob der ambitionierte Deutsche den berühmt-berüchtigten „Wiener Grant“ zu schätzen weiß und wie ernst man seine Mission hier nimmt, ist noch offen. Für manche mag seine Aktion eine Provokation sein, für andere weckt sie eher Neugierde. Klar ist nur, dass die nächste Phase seines selbsternannten Auftrags in der österreichischen Hauptstadt für Aufsehen sorgt.