Anzeigenhauptmeister will nach Österreich expandieren (VIDEO)

Niclas Matthei, gerade mal 18 Jahre jung, trägt seine neongelben Reflektor-Anzug nicht ohne Grund. Er ist in deutschen Städten unterwegs, um Falschparker zu identifizieren und anzuzählen. Seine selbsternannte Rolle als „Anzeigenhauptmeister“ sorgt für Furore und macht ihn bei manchen Autofahrern zum Feindbild. Doch selbst nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sein Engagement nach sich zog, bleibt er seiner Linie treu und plant nun, sein Wirken auf Österreich auszudehnen.

Ritter der Straßenverkehrsordnung

Der junge Sachsen-Anhalter aus Grafenhein hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu überwachen. Mit seinem außergewöhnlichen Einsatz hat er es sogar geschafft, auf Social Media eine gewisse Berühmtheit zu erlangen. Als StvO-Kottan, in Anlehnung an den legendären Kottan aus der gleichnamigen österreichischen Krimiserie, zieht er durch die Straßen, stets auf der Suche nach jenen, die sich nicht an die Regeln halten.

Mattheis Vision für Österreich

Das Engagement des 18-Jährigen kennt allerdings keine Landesgrenzen. In einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ bekundet er seine Absicht, sein Tätigkeitsspektrum zu erweitern. Noch in diesem Jahr will Matthei auch in Österreich gegen Falschparker vorgehen.

Ziel: 10.000 Meldungen im Jahr 2024

Trotz der Herausforderungen und der feindlichen Einstellung einiger Bürger gegenüber seiner Person, hat Matthei ein Ziel vor Augen. Für das kommende Jahr plant er, die Zahl seiner Meldungen auf 10.000 zu steigern.