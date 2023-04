Apple startet Sparbuch-Konto

In den USA können User der Apple-Card nun ein Sparkonto mit einem Jahreszins von 4,15 Prozent eröffnen, welches in Kooperation mit der Goldman Sachs Group angeboten wird.



Die Benutzerfreundlichkeit der App und der hohe Jahreszins sorgen für einen zusätzlichen Anreiz, wobei es keine zusätzlichen Gebühren und keine Mindesteinlage oder Mindestguthaben gibt. Die Funktion kann einfach innerhalb der Wallet-App eingerichtet werden, aber momentan ist das Angebot nur in den USA und auf ein Maximum von 250.000 US-Dollar begrenzt.

Mit diesem Finanzangebot könnte Apple Druck auf andere Akteure im Finanzsektor erzeugen, welche in diesem Jahr unter verminderten Einlagen infolge des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank litten. Viele US-Banken haben kleine und mittelgroße Einlagenabflüsse hinnehmen müssen, während Sparer zunehmend Großbanken als sichere Häfen für ihr Geld betrachten.



Das Verhalten der Anleger scheint dem Unternehmen CEO jedoch keine Sorgen zu bereiten, denn die Apple-Aktie hat seit Jahresbeginn um über 20% zugelegt, während der Börsenwert von Apple mit 2,61 Billionen US-Dollar das höchste weltweit bleibt.