Apples Erfolgsrezept: Warum Jobs Bewerber zum Spazieren zwang

Nicht im Büro, sondern beim Spaziergang entschied sich die Karriere. Apple-Gründer Steve Jobs nutzte unkonventionelle Methoden, um die richtigen Talente zu finden.

Einen besonderen Blick für die richtigen Mitarbeiter hatte Apple-Gründer Steve Jobs. Seine Methode, passende Teammitglieder zu finden, ging weit über klassische Bewerbungsgespräche hinaus und offenbarte viel über seine Denkweise und Wertvorstellungen. Jobs, bekannt für seine hohen Ansprüche, führte keine gewöhnlichen Vorstellungsgespräche im Büro – er bevorzugte entspannte Spaziergänge und authentische Unterhaltungen. Diese Abkehr vom Konventionellen war ein Schlüsselelement seines Erfolgs bei der Talentsuche.

Wie Jobs Intelligenz und das Verständnis für größere Zusammenhänge definierte, wurde 1982 deutlich, als er bei der Academy of Achievement über seinen Problemlösungsansatz sprach: „Gedächtnis ist wichtig. Aber ebenso wichtig ist die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen – als würde man eine Stadt vom 80. Stockwerk aus betrachten.“ Während manche versuchen, mit kleinteiligen Karten den Weg von A nach B zu finden, sieht man selbst das Gesamtbild direkt vor sich.

Unkonventionelle Gespräche

Für Jobs war ein Bewerbungsgespräch mehr als eine Gelegenheit für Standardfragen. Er wollte sein Gegenüber wirklich kennenlernen, dessen Charakter und Werte erfassen. Bewerber waren für ihn nicht bloß potenzielle Angestellte, sondern Teil einer größeren Vision. Während seiner berühmten Gesprächsspaziergänge versuchte er, die Kandidaten zu entspannen. Obwohl er Formalitäten ablehnte, hatte er präzise Vorstellungen von seinen künftigen Mitarbeitern.

Seine ungewöhnlichen Fragen wie „Wann hast du zuletzt etwas erreicht?“ oder „Was hast du letzten Sommer gemacht?“ waren nie zufällig. Jede zielte darauf ab, die Denkweise, Werte und Teamfähigkeit des Bewerbers zu ergründen. Besonders wichtig war Jobs die Fähigkeit der Kandidaten, Widerspruch zu leisten. Er kritisierte bewusst deren bisherige Arbeit und beobachtete, ob sie ihre Position verteidigen konnten. Zustimmung ohne Gegenargumente galt für ihn als Ausschlusskriterium.

A-Spieler finden

Jobs war überzeugt, dass außergewöhnliche Teams Außergewöhnliches leisten. Um dies zu erreichen, musste er Menschen finden, die nicht nur kompetent, sondern auch leidenschaftlich waren. Seine Philosophie war eindeutig: „Ich habe festgestellt, wenn man genügend A-Spieler zusammenbringt – und es ist eine unglaubliche Arbeit, diese A-Spieler zu finden – dann arbeiten sie gerne miteinander, weil sie nie zuvor diese Gelegenheit hatten.“

Jobs investierte persönlich einen ganzen Tag pro Woche in den Einstellungsprozess und führte mit Kandidaten oft stundenlange, unkonventionelle Gespräche. Dabei ging es ihm nicht um technische Perfektion, sondern um Leidenschaft und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und gleichzeitig eigenständig zu denken.

Sein „Bier-Test“ war letztlich mehr als nur ein Auswahlverfahren für Kandidaten – er verkörperte eine Philosophie, die Apple zum Symbol für Innovation und Kreativität machte.