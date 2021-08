Arbeiterkammer: 10.000 Wienern droht Verlust von Wohnung

Die Arbeiterkammer gab bekannt, dass laut ihrer Schätzung rund 10.000 Menschen in Wien kurz vor der Delogierung stehen.

Gegenüber “Wien heute” erzählte eine alleinerziehende Mutter von fünf Kindern von ihren Problemen. „Wir haben die Wohnung mit viel Schweiß, mit wenig Mitteln eingerichtet – alles hart erarbeitet, zusammengespart und die Wohnung hergerichtet“. Die Frau wohnt mit drei ihrer Kinder im Gemeindebau und hat Angst davor, hinaus gezwungen zu werden.

Schon vor der Corona-Pandemie waren ca. 5000 Menschen gefährdet, ihre Wohnung zu verlieren. Diese Zahl hat sich in den letzten Monaten verdoppelt- so die Arbeiterkammer. 10.000 Wienern droht ein harter Schicksalsschlag. Die Bundesregierung hat zwar Hilfsgelder-Pakete in Höhe von 24 Mio. Euro beschlossen, diese kämen aber laut jetzigem Stand zu spät an für die Betroffenen.

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien fordert ein schnelleres Vorgehen der Regierung: Wir wissen, dass das Ministerium erst die Grundlagen erarbeiten muss, das Regelwerk erarbeiten muss. Trotzdem finden wir dass es relativ schnell gehen sollte“. Weiters soll das Hilfspaket bei Bedarf auch auf 100 Millionen aufgestockt werden und für alle Mieter gelten.

Caritas-Anfragen steigen

Dass immer mehr Menschen Hilfe brauchen, lässt sich auch an den steigenden Caritas-Anfragen ablesen. Zwischen Jänner und Juli haben aufgrund von Mietzahlungsproblemen um Hilfe angesucht. Das sind um 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders Alleinerziehende Frauen sind betroffen.