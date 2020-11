Arzt simuliert COVID-TOD und warnt: „Das passiert, wenn ihr die Maske nicht trägt“ (VIDEO)

Ein Mediziner filmte die letzten Momente, die ein Corona-Infizierter vor seinem Tod mitbekommt und richtet damit einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

Der amerikanische Arzt Dr. Kenneth Remy vom Kinderspital in Sankt Louis (USA) drehte einen kurzen Clip darüber wie eine COVID-Erkrankung ausgehen kann. Mit dem verstörenden Video möchte er eine Warnung aussenden. Er appelliert an alle, sich an die Maßnahmen zu halten, um damit eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

„Ich hoffe, dass die letzten Momente eures Lebens nicht so aussehen werden“, betont Dr. Remy und warnt vor der Ansteckung: „Das ist es was ihr am Ende sehen werdet, wenn ihr nicht anfängt eine Maske zu tragen, euch nicht an den Sicherheitsabstand hält und die Hände nicht gründlich wäscht!“

