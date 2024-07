Aufgedeckt: Trump spendete an Rivalin Harris – Zwei Mal!

Kamala Harris, die amtierende Vizepräsidentin, ist das neue Feindbild von Ex-Präsident Trump, der auf seine Wiederwahl hofft. Nun kommt raus: Der Präsidentschaftskandidat unterstützte sie mit Geldspenden!

Siegessicher

Die politische Kluft zwischen Donald Trump und Kamala Harris weitet sich zunehmend aus. Einst Unterstützer der Demokratin, macht Trump sich nun bereit, gegen sie anzutreten. „Ich werde Trump schlagen“, versichert Harris, und hofft auf die Nominierung am Parteitag: „Ich fühle mich geehrt, die Unterstützung des Präsidenten zu haben und ich beabsichtige, mir diese Nominierung zu verdienen und zu gewinnen“.

Überraschende Spende

Nun kam heraus, dass Donald Trump, bekannt für seine heftige Kritik an politischen Gegnern, in der Vergangenheit zweimal finanzielle Beiträge zu Harris‘ Wahlkampf leistete. Trump soll am 26. September 2011 insgesamt 5000 Dollar und am 20. Februar 2013 nochmal 1000 Dollar für Harris‘ Kampagne gespendet haben. Damals kandidierte die Biden-Vertraute für das Amt der kalifornischen Generalstaatsanwältin. Auch Trumps Tochter, Ivanka, folgte diesem Beispiel und unterstützte Harris‘ Wahlkampf mit einer Spende im Jahr 2014.

Präsident Biden bekam übrigens eben falls zwei Spenden von Trump. 2001 und 2002 spendete er in Summe 6000 Dollar. Er spendete in dieser Zeit generell gerne an demokratische Politiker – die nun seine Gegner sind.

Großspender für Harris

Die politische Landschaft reagiert heftig auf Harris‘ Ankündigung. Kritiker und Unterstützer positionieren sich, während bedeutende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft ihre finanzielle Unterstützung für Harris ankündigten. Von Reid Hoffman über George und Alex Soros bis hin zu führenden Wall-Street-Größen – das Spektrum der Unterstützung ist bemerkenswert.