Aufgepasst: So hält man das Handy richtig

In der heutigen Zeit ist das Smartphone ein unverzichtbarer Begleiter. Morgens beim Aufstehen, tagsüber bei der Arbeit und abends vor dem Schlafengehen – das Handy ist stets griffbereit. Doch unser Umgang damit könnte weitreichende gesundheitliche Folgen haben.

Für viele von uns ist das Smartphone nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Wir kommunizieren, organisieren und entspannen uns damit. Doch die Art und Weise, wie wir unser Handy halten und benutzen, bleibt oft unreflektiert. Lauren Shapiro, Assistenzprofessorin für orthopädische Chirurgie an der University of California in San Francisco, warnt vor den Folgen eines falschen Umgangs. Laut Shapiro kann dies zu erheblichen Schmerzen und Beschwerden führen.

Häufiger Fehler

Die Handhaltung beim Benutzen des Smartphones stellt ein wesentliches Problem dar. Typischerweise scrollen wir mit dem Daumen, während der kleine Finger von unten stützt und die restlichen Finger die Rückseite halten. Diese Haltung zwingt das Handgelenk zu unnatürlichen Bewegungen und starker Belastung. Shapiro erklärt gegenüber der Washington Post, dass das wiederholte Überstrecken und Festhalten eine permanente Belastung für die Muskulatur und Sehnen darstellt.

Tippen und Scrollen

Der Daumen dient evolutionär gesehen primär zur Unterstützung des Greifens. Durch das häufige Tippen und Scrollen mit diesem Finger kann es jedoch zu Überbeanspruchungen kommen. Bei einer Überstreckung des Handgelenks drohen Verdickungen der Sehnen und des Mittelhandnervs. Insbesondere der kleine Finger, der wenig Gewicht und Druck aushält, kann sich verkrampfen und entzünden.

Augenhöhe

Um diesen Beschwerden vorzubeugen, rät Shapiro, das Smartphone möglichst nicht in der Hand zu halten. Sie empfiehlt, das Handy aufzustellen oder einen Ständer zu verwenden, der auf Augenhöhe positioniert ist. Diese Methode entlastet Hand und Handgelenk erheblich. Sollte dies nicht praktikabel sein, gibt Shapiro weitere Tipps: „Halten Sie Ellbogen und Handgelenk so gerade wie möglich, um eine bessere Durchblutung zu erzielen.“

Regelmäßige Pausen

Neben der richtigen Handhaltung sind regelmäßige Pausen entscheidend. Eine Empfehlung ist, ein kleineres und leichteres Smartphone zu nutzen, um die allgemeine Belastung zu reduzieren. Zudem kann das Tippen mit beiden Daumen die Belastung gleichmäßiger verteilen. Zum Abschluss empfiehlt die Expertin, Dehnübungen für die Beuge- und Streckmuskeln auszuführen, indem man die Finger sanft nach oben und nach hinten dehnt.