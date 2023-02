Aus diesem Grund sind die Teile der Cetina-Brücke nicht auf derselben Höhe! (VIDEO)

Der Bau der Umfahrung bei der Stadt Omis in Kroatien, insbesondere die Strecke DC 70 von der Cetina-Brücke bis Omis Ost, gehört zu den anspruchsvollsten Bauprojekten in Kroatien aller Zeiten, heißt es in der Meldung des staatlichen Straßenbauunternehmens „Hrvatske Ceste“.

Auch vor Beginn dieses Bauprojekts war die Straße Omis – Zakucac von zunehmenden Erdruschen betroffen, wie letzte Woche berichtet.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Stabilisierung von Felsblöcken über der Schlucht und der Cetina-Brücke sowie der bestehenden Verkehrsverbindungen unterhalb der neuen Cetina-Brücke eine besondere Herausforderung und ein Sicherheitsrisiko während des Bauprojekts waren, wird vom Bauträger bestätigt.

Das Bauprojekt war in den letzten Monaten aus verschiedenen Gründen immer wieder im Fokus der lokalen Öffentlichkeit. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 152 Metern, weitere 30 Meter Länge verlaufen unterirdisch in Tunnels. Das Investitionsvolumen wird mit rund 24 Millionen Euro beziffert.

Die beiden Brückenenden der neuen Brücke sind noch nicht miteinander verbunden. Die beiden Brückenenden befinden sich, wie bekanntgegeben wurde, derzeit nicht auf gleicher Höhe. Die ungünstigen Wetterbedingungen und starke Windböen haben die die Bauarbeiten beeinträchtigt. Wie die Balkanmedien berichten, ist der neue Termin, an dem eine Brückenverbindung erwartet wird, der 8. März.

Wenn die Cetina-Brücke für den Verkehr geöffnet wird, wird dieser Straßenabschnitt an die D-70 angeschlossen, wodurch die Zu- und Abfahrt von der Autobahn erleichtert werden.

Das Bauvorhaben befinde sich derzeit in seiner ersten Phase, mit einer deutlichen Verkehrsentlastung in der gesamten Region werde erst nach Abschluss des gesamten Projekts gerechnet, wird aus “Hrvatske Ceste” versichert.

➤ Das Problem dabei ist, dass selbst die größten Optimisten es nicht wagen, einen Termin für die Fertigstellung des Bauvorhabens zu nennen.

Die aus leidiger Erfahrung in der Vergangenheit etwas weniger optimistischen Menschen, stellen die Vollendung des Bauvorhabens insgesamt in Frage.