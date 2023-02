Zusammenbrechende Felsen: Beängstigende Momente des Erdbebens in Kroatien (VIDEO)

Ein starkes Erdbeben hat am Donnerstagmorgen die Insel Krk in Kroatien erschüttert. Das EMSC bewertete es mit 5,5 auf der Richterskala, aber der kroatische seismologische Dienst gab bald bekannt, dass das Erdbeben eine Stärke von 4,8 auf der Richterskala hatte.

Das Portal “24sata.hr” erhielt ein Video, das angeblich das Einsetzen des Erdbebens zeigt.

Das Video wurde Angaben zufolge in Vrbnik auf Krk aufgenommen, wo ein Fischer die bei einem Erdbeben ins Meer stürzenden Felsen gefilmt hat.

Das Erdbeben alarmierte nicht nur die Bewohner der Insel Krk, sondern auch anderer Orte an der kroatischen Adriaküste und war auch in Bosnien und Herzegowina, Slowenien und Italien zu spüren. Das Epizentrum des Erdbebens lag in der Nähe von Bascanska Draga auf Krk. Auf das Erdbeben folgten mehrere kleinere Nachbeben.

➤ Die Bewohner des am stärksten betroffenen Ortes Bascanska Draga berichteten, dass im Moment des Erdbebens eine laute Explosion zu hören war und Felsen von den örtlichen Hügeln hinunterrollten.

Das Erdbeben war zwar in dem betroffenen Gebiet recht stark zu spüren, aber es sind ersten Informationen keine nennenswerten Schäden entstanden, so Velibor Velo Topolovec von DVD San Marino Novi Vinodolski gegenüber kroatischen Medien.