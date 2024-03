Ausfälle bei Facebook und Instagram – Störungen bei Whatsapp

Ein unerwarteter digitaler Fehltritt hat am Dienstagnachmittag die Meta-Plattformen Facebook und Instagram in die Knie gezwungen. Die technische Störung, deren Ursprung und Dauer noch ungewiss sind, hat zahlreiche Nutzer in Österreich und anderen Ländern vorübergehend von den sozialen Netzwerken abgeschnitten.

Für viele Nutzer der Meta-Plattformen kam die Störung wie aus heiterem Himmel. Instagram-Feeds konnten nicht aktualisiert werden, während Facebook-Nutzer keine neuen Informationen empfangen konnten. Einige Facebook-Nutzer berichteten sogar, dass sie automatisch ausgeloggt wurden und sich nicht mehr neu anmelden konnten.

Milliarden Nutzer betroffen

Die technische Störung hat nicht nur Nutzer in Österreich betroffen. Laut Posts auf X haben auch Nutzer in anderen Ländern wie USA, Frankreich und Großbritannien, über Ausfälle geklagt. Milliarden Nutzer auf der ganzen Welt sind betroffen

Die Plattform „Allestörungen“ hat ebenfalls einen drastischen Anstieg von Störungsmeldungen verzeichnet. Interessanterweise waren nicht nur Facebook und Instagram betroffen, sondern auch der Messengerdienst WhatsApp, der ebenfalls zum Meta-Konzern gehört.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt die Ursache der Störung ebenso unklar wie ihre Dauer. Es bleibt abzuwarten, wann die Meta-Plattformen wieder voll funktionsfähig sein werden. Weitere Informationen dazu werden in Kürze erwartet.