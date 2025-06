Ausraster nach Seitensprung: Serbische Sängerin zerstört Handy und isst SIM-Karte auf

Ich konnte keine aktuellen, mehrfach belegten psychologischen Einschätzungen zu emotionalen Reaktionen bei Untreue finden, die den Artikel sinnvoll ergänzen würden. Daher bleibt der Inhalt in seiner ursprünglichen Form bestehen.

Als Edita Aradinovic die SIM-Karte ihres untreuen Freundes verschluckte, ahnte sie nicht, dass diese skurrile Anekdote Jahre später noch für Gesprächsstoff sorgen würde. Im Podcast „Voskast“ erinnerte sich die Sängerin nun an diese ungewöhnliche Episode aus ihrer ersten Liebesbeziehung, die ein unrühmliches Ende nahm.

„Das Thema wurde schon zigmal durchgekaut“, seufzte Edita, als sie auf die Geschichte angesprochen wurde. „Ich hatte Nachrichten in seinem Handy entdeckt, und er log mich dreist an, dass er mich nicht betrogen hätte.“ Ihr damaliger Freund hatte eine abenteuerliche Ausrede parat: Angeblich hätten Wasserballspieler sein verlorenes Telefon gefunden und zurückgegeben. „Da musste eben eine Geschichte her“, kommentierte die Sängerin trocken.

Kreative Ausreden

Die Ausreden wurden immer fantasievoller. „Er meldete sich bei mir und behauptete: ‚Du wirst nicht glauben, was passiert ist – eine Gruppe Burschen hat mein verlorenes Handy gefunden und sogar den Hintergrund geändert'“, erinnerte sich Edita. „Angeblich hätten sie auch den Klingelton und alles Mögliche verändert.„

Als der Moderator scherzhaft bemerkte, ihre „logischste Entscheidung“ sei dann gewesen, die SIM-Karte zu verschlucken, klärte Edita den tatsächlichen Ablauf: „Nein, es kam eine Nachricht von ihr. In dem Moment habe ich das Telefon genommen, es aufgebrochen und die SIM-Karte gegessen – und zwar keine Micro-SIM, sondern die große Variante.„

Schmerzliche Entdeckung

In einem früheren Gespräch mit dem Portal Blic hatte die Sängerin die Geschichte noch detaillierter geschildert: „Er erzählte mir diese Geschichte, und ich tat so, als würde ich sie glauben. Als er später zurückkam, saßen wir zusammen, und plötzlich rief sie an. Ich fragte: ‚Wer ruft dich an?‘ Er druckste herum, und ich sagte: ‚Gib mir das Telefon.‘ Als ich nachschaute, fand ich ihre Nachrichten.“

„Ich weiß nicht, warum ich bei Männern immer herausfinde, dass sie mich betrügen, obwohl sie behaupten, mich am meisten zu lieben. Was da wohl das Problem ist…“