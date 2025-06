Mädchen sperrt sich im Bad ein – brutaler Einbruch in Wien-Liesing

Bewaffnete Männer brechen in ein vermeintlich leeres Haus ein – doch eine Jugendliche bemerkt sie, verschanzt sich im Bad und löst einen Großeinsatz aus.

In einem Einfamilienhaus in Wien-Liesing kam es am Mittwochvormittag zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Gegen 10:50 Uhr drangen mehrere mit Messern bewaffnete Männer in das Gebäude ein. Die Eindringlinge hatten offensichtlich angenommen, das Haus sei unbewohnt – ein folgenschwerer Irrtum. Eine minderjährige Bewohnerin bemerkte den Einbruch, verschanzte sich umgehend im Badezimmer, verriegelte die Tür und kontaktierte telefonisch ihren Vater. Dieser alarmierte unverzüglich die Einsatzkräfte.

Großfahndung läuft

Die Polizei traf innerhalb kürzester Zeit am Tatort ein und konnte einen der Tatverdächtigen festnehmen. Die genaue Anzahl der beteiligten Einbrecher ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine umfassende Fahndungsaktion läuft aktuell auf Hochtouren.

Die Exekutive setzt dabei auch auf Luftunterstützung – ein Polizeihubschrauber kreist im Bereich des Tatorts, während eine Drohne speziell im Gebiet des Mauerwalds operiert, um die Bodenkräfte bei der Suche zu unterstützen.

Einbruchsstatistik in Liesing

Der aktuelle Vorfall reiht sich in ein komplexes Bild der Sicherheitslage im 23. Wiener Gemeindebezirk ein. Laut aktueller Kriminalstatistik werden in Liesing 2024 weniger Wohnungseinbrüche verzeichnet als im Vorjahr, während Einbruchsdiebstähle in Autos zugenommen haben. Die Bezirkspolizei hat in den vergangenen Monaten ihre Präventionsarbeit verstärkt und führt gezielte Kontrollaktionen durch, um die Sicherheitslage weiter zu verbessern.

Besonders auffällig ist die zunehmende Vielfalt der Taktiken von Einbrechern. Das gezielte Auskundschaften vermeintlich leerstehender Objekte – wie im aktuellen Fall – gehört ebenso zum Repertoire wie die Nutzung von modernen Fluchtfahrzeugen, darunter auch E-Scooter. Die Polizei reagiert auf diese Entwicklungen mit verstärkter Streifentätigkeit und dem Einsatz moderner Technik, wie der Drohneneinsatz im aktuellen Fall zeigt.

📍 Ort des Geschehens