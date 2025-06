Länger arbeiten: Neue Hammer-AMS-Regeln ab 2026

Die österreichische Arbeitswelt steht vor einem grundlegenden Wandel. Mit einem umfassenden Reformpaket greift die Regierung tief in das bestehende System ein. Der Fokus liegt dabei auf zwei Hauptbereichen: Einerseits werden die Möglichkeiten für einen vorzeitigen Ruhestand deutlich eingeschränkt – die Frühpension mit 62 Jahren entfällt ebenso wie die bisherige großzügige Altersteilzeitregelung. Stattdessen setzt man auf Anreizsysteme für längere Erwerbstätigkeit. Andererseits verschärft die Regierung die Bedingungen für Arbeitslose, indem sie den bislang möglichen Zuverdienst drastisch begrenzt. Das übergeordnete Ziel ist klar: Die Erwerbsphase der Menschen soll verlängert werden. Angesichts der demografischen Entwicklung – steigende Lebenserwartung bei gleichzeitig sinkenden Geburtenzahlen – und der hohen Pensionskosten im Staatshaushalt sieht die Regierung keine Alternative zu diesen Maßnahmen.

Am gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 65 Jahren rüttelt die Regierung trotz entsprechender Forderungen aus Wirtschaftskreisen nicht. Eine Anhebung auf 70 Jahre bleibt vorerst aus. Vielmehr konzentrieren sich die beschlossenen Maßnahmen darauf, das tatsächliche Pensionsantrittsalter anzuheben. Derzeit gehen österreichische Männer im Durchschnitt bereits mit 62,3 Jahren in den Ruhestand, Frauen sogar mit 60,2 Jahren – deutlich früher als gesetzlich vorgesehen. Die Neuregelungen treten zum 1. Jänner 2026 in Kraft. Einige Änderungen wurden bereits im Mai gesetzlich verankert, darunter die Anhebung des Mindestalters für die Korridor- oder Frühpension (vorzeitiger Ruhestand mit Abschlägen) von 62 auf 63 Jahre, worüber „Heute“ ausführlich berichtete. Nun folgen weitere Schritte zur Verlängerung des Arbeitslebens.

Neue Teilpension

Das zentrale Element der Reform ist die neu eingeführte Teilpension. Sie ermöglicht allen Personen, die die Voraussetzungen für eine Pension erfüllen – sei es die reguläre, Korridor-, Langzeit- oder Schwerarbeitspension – einen schrittweisen Ausstieg aus dem Berufsleben. Die Arbeitszeit kann um 25, 50 oder 75 Prozent reduziert werden, wobei der entsprechende Anteil des Pensionskontos als Teilpension ausgezahlt wird. Reduziert jemand beispielsweise seine Arbeitszeit um die Hälfte, erhält er 50 Prozent seiner Pension, während der verbleibende Teil weiterhin auf dem Pensionskonto anwächst. Dies führt zu einer höheren späteren Vollpension, da durch das Teilzeit-Arbeitseinkommen weiterhin Beiträge eingezahlt werden. Besonders vorteilhaft: Die Abfertigung wird auf Grundlage der ursprünglichen Arbeitszeit berechnet, sodass beim endgültigen Ausscheiden aus dem Berufsleben keine finanziellen Nachteile entstehen.

Gleichzeitig wird die Altersteilzeit neu strukturiert und mit dem Teilpensionssystem harmonisiert. Ab 2026 kann Altersteilzeit nur noch bis zum Beginn der Pensionsberechtigung in Anspruch genommen werden – maximal für drei statt wie bisher fünf Jahre. Zusätzliche Nebentätigkeiten während der geförderten Altersteilzeit werden künftig untersagt, sofern sie nicht bereits ein Jahr zuvor regelmäßig ausgeübt wurden. Bis 2028 gelten noch Übergangsbestimmungen, danach werden die Regelungen strikt angewendet. Die Reform bringt jedoch nicht nur Einschränkungen mit sich – neben der Teilpension schafft die Regierung weitere Anreize, die das Arbeiten im Alter finanziell attraktiver machen sollen.

Für Beschäftigte über 60 Jahre wird ein Monitoringsystem eingeführt, das die Arbeitsbedingungen evaluiert und Verbesserungen anstrebt. Dazu gehören auch spezielle Weiterbildungsangebote für ältere Arbeitnehmer. Ein zentrales Element ist die geplante steuerliche Entlastung für Erwerbstätige im Pensionsalter. Hier soll eine pauschale Endbesteuerung von 25 Prozent für Einkünfte im Alter eingeführt werden. Diese Regelung soll ebenfalls zum 1. Jänner 2026 wirksam werden – vorausgesetzt, Sozialpartner und Regierung erzielen rechtzeitig eine Einigung.

Nachhaltigkeitsmechanismus

Die Reform betrifft nicht nur ältere Arbeitnehmer. Auch bei der Arbeitslosenunterstützung setzt die Regierung neue Akzente. Um Arbeitslose zu einer schnelleren Arbeitsaufnahme zu motivieren, wird der bisher erlaubte geringfügige Zuverdienst während des Arbeitslosengeldbezugs ab 2026 gestrichen. Ausnahmen sind nur in wenigen Sonderfällen vorgesehen. Die Kombination aus Arbeitslosengeld und Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung – derzeit bis zu 551,10 Euro brutto monatlich – wird damit der Vergangenheit angehören.

Um die langfristige Wirksamkeit der Pensionsreform zu gewährleisten, hat die Regierung einen Nachhaltigkeitsmechanismus vereinbart, der über die aktuelle Legislaturperiode hinaus bis 2029 wirkt. Sollte der festgelegte Budgetrahmen für Pensionsausgaben überschritten werden, ist die nachfolgende Regierung ab 2030 automatisch zu Einsparmaßnahmen verpflichtet. Diese könnten höhere Beitragszeiten für die Korridorpension, spätere Pensionsantrittsalter oder geringere Pensionsanpassungen umfassen. „Die Maßnahmen wie die Einführung der Teilpension, die Harmonisierung der Altersteilzeit und das Festschreiben eines Nachhaltigkeitsmechanismus sollen dazu beitragen, dass unser Pensionssystem zukunftssicher, fair und verlässlich bleibt“, betont VP-Klubchef Wöginger. Dieser Mechanismus fungiert als Frühwarnsystem, das Sparmaßnahmen erzwingt, falls der „Pensions-Boom“ nicht eingedämmt wird. Die zuständige Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) muss jährlich überprüfen, ob die Ausgaben im Rahmen bleiben – bei einer Überschreitung von mehr als 0,5 Prozent sind Gegenmaßnahmen erforderlich.

VP-Klubobmann August Wöginger erklärt gegenüber „Heute“: „Es ist die größte Pensionsreform seit der Regierung Schüssel, die wir durchführen, um Finanzierbarkeit und Stabilität des Pensionssystems langfristig zu gewährleisten“.