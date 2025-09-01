Auto rast in russisches Konsulat – Fahrer in Gewahrsam

Ein 39-jähriger Mann hat sein Fahrzeug gegen den Eingangsbereich des russischen Konsulats in Sydney gesteuert. Auf Aufnahmen lokaler Medien ist ein weißes Auto mit beschädigten Fensterscheiben zu sehen, das auf dem Rasen der diplomatischen Vertretung in unmittelbarer Nähe zur russischen Flagge zum Stehen kam.

Die Einsatzkräfte der Polizei von New South Wales wurden ursprünglich alarmiert, weil ein Fahrzeug unbefugt in der Zufahrt des Konsulats abgestellt worden war. Als die Beamten versuchten, mit dem Fahrer Kontakt aufzunehmen, beschleunigte dieser plötzlich und fuhr direkt auf die Eingangstore zu, wie aus einer Mitteilung der Polizeibehörde hervorgeht.

📍 Ort des Geschehens

Laufende Ermittlungen

Der Fahrer wurde nach dem Vorfall in Gewahrsam genommen und unterstützt die Behörden bei ihren Ermittlungen. Die Polizei von New South Wales bestätigte, dass der Mann mit den Ermittlern kooperiert und derzeit keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen am Konsulat erforderlich seien.

Die Beweggründe für seine Handlung sind derzeit noch ungeklärt. Terroristische Motive wurden von den Behörden bislang nicht bestätigt, die Ermittlungen konzentrieren sich auf die persönlichen Umstände des Täters.

Das russische Konsulat in Sydney äußerte sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall. Diplomaten der Vertretung stehen jedoch in engem Kontakt mit den australischen Behörden.