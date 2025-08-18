Autodiebe in Bosnien auf dem Rückzug – VW bleibt Beutefavorit

Autodiebe in Bosnien und Herzegowina werden seltener fündig. Die Zahl der gestohlenen Fahrzeuge sank um mehr als ein Drittel, doch die Täter haben klare Vorlieben.

In der Föderation Bosnien und Herzegowina ist die Zahl der Kraftfahrzeugdiebstähle deutlich zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 104 Fahrzeugdiebstähle registriert – ein Rückgang um 58 Fälle oder 35,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als noch 162 Fahrzeuge entwendet wurden.

Die Statistik zeigt klare regionale Unterschiede: Im Kanton Sarajevo wurden mit 47 gestohlenen Fahrzeugen die meisten Delikte verzeichnet. Die Ermittler konnten dort 18 Fälle nachträglich aufklären und 15 Tatverdächtige festnehmen. An zweiter Stelle folgt der Kanton Tuzla mit 20 registrierten Fahrzeugdiebstählen. Hier wurden ebenfalls 18 Fälle aufgeklärt und 11 Personen angezeigt, allerdings kam es zu keiner Festnahme. Im Kanton Gorazde hingegen wurde kein einziger Fahrzeugdiebstahl gemeldet.

Die föderale Polizeistatistik zeigt ein deutliches Stadt-Land-Gefälle bei der Kriminalität: Während urbane Zentren wie Sarajevo und Tuzla nach wie vor Brennpunkte für Fahrzeugdiebstähle darstellen, bleiben ländliche Regionen weitgehend verschont. Dieses Muster bestätigt sich bereits seit mehreren Jahren und spiegelt die unterschiedliche Fahrzeugdichte und wirtschaftliche Struktur der Kantone wider.

Polizeiliche Erfolge

Wie aus dem Sicherheitsbericht der Föderalen Polizeibehörde hervorgeht, wurden insgesamt 30 Personen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt und 20 Verdächtige festgenommen. Bei Straftaten, die zunächst gegen unbekannte Täter registriert wurden, liegt die nachträgliche Aufklärungsquote bei 41,18 Prozent – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, was auf verbesserte Ermittlungsmethoden der Behörden hinweist.

Beliebte Fahrzeugmarken

Die Diebe haben offenbar klare Vorlieben bei den Fahrzeugmarken: Sowohl 2023 als auch 2024 waren Volkswagen-Modelle am stärksten betroffen. Während 2023 noch 88 VW-Fahrzeuge gestohlen wurden, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 51. Auf Platz zwei der Diebstahlstatistik rangiert Audi mit neun entwendeten Fahrzeugen im Jahr 2023 und fünf im Vorjahr. Mercedes belegt mit vier gestohlenen Fahrzeugen 2023 und fünf im Jahr 2024 den dritten Rang.

Dahinter folgen BMW, Opel, Skoda, Peugeot, Renault, Fiat, Citroën, Kia, Alfa Romeo und Nissan. Die Anzahl der gestohlenen Fahrzeuge anderer Hersteller belief sich 2023 auf 14 und im vergangenen Jahr auf 13 Fahrzeuge.