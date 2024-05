Baby-Glück: Darko Lazic wird zum dritten Mal Vater!

In einer privat arrangierten Feierstunde in Brestac (Serbien) verriet der Sänger Darko Lazic zusammen mit seiner Frau Katarina freudige Neuigkeiten: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – für Darko wird es bereits der dritte Nachwuchs sein.

Der Balkan-Popstar Darko Lazic und seine Gattin Katarina haben die schönen Nachrichten bestätigt, die zuvor vom Boulevardblatt ‚Kurir‘ verbreitet wurden. Das Paar hatte ihre Familie und Freunde zusammengerufen, um in einem festlichen Rahmen das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes zu verkünden – ein Geheimnis, das sie jedoch vor der Öffentlichkeit noch wahren.

Die werdende Mutter zeigte sich auf der Feier in einem kurzen Kleid, unter dem die ersten Konturen ihrer Schwangerschaft leicht zu erkennen waren. Auf ihrem Instagram-Profil teilte Katarina ein Bild, auf dem ihr Mann liebevoll ihren Bauch streichelt – ein Anblick, der bei ihren Followern für Entzücken sorgte.

Besonderer Anlass

Unter den Gästen befand sich auch Darkos Trauzeugin Andreana Cekic, eine bekannte Sängerin, die mit der Familie die frohen Neuigkeiten feierte. Auch Katarinas Mutter ließ es sich nicht nehmen, bei diesem besonderen Anlass dabei zu sein.

(FOTO: Instagram/@darkolazicofficial)

Interessant ist auch die Reaktion von Darkos Ex-Partnerin Ana Sevic, mit der er mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen scheint. Zwar war sie selbst nicht vor Ort, bekundete jedoch mittels eines „Likes“ auf Katarinas Instagram-Post ihre positive Haltung zu der Familienvergrößerung ihres Ex-Mannes.

Nach der privaten Bekanntgabe wandte sich der überglückliche Bald-Vater an die Presse. „Endlich haben wir die Ergebnisse und erfahren, dass wir ein Baby erwarten und dass alles in Ordnung ist. So können wir die glücklichen Nachrichten mit euch teilen, wie wir es versprochen haben. Ich bin überglücklich, wieder Vater zu werden“, erklärte Darko im Gespräch mit ‚Blic‘.