Balkan-Hotspot in Wien pleite: Beliebtes Café schließt nach Konkurs

Ein beliebter Treffpunkt der Balkan-Community in Wien muss seine Türen schließen. Das Café in der Ottakringer Straße, das früher unter dem Namen „Styxx“ bekannt war, hat den Betrieb eingestellt. Am 24. Juli wurde das Konkursverfahren gegen die „Café Code GmbH“ offiziell eröffnet.

Gläubiger haben nun bis zum 10. September Zeit, ihre Forderungen beim Kreditschutzverband 1870 (KSV 1870, österreichische Gläubigerschutzorganisation) für das Verfahren am Handelsgericht Wien anzumelden.

Ungewisse Zukunft

Die Schließung des Lokals reiht sich in eine Serie von Unternehmenspleiten ein. Laut „MeinBezirk“ ist das Café bereits seit dem 24. Juli geschlossen. Die Verantwortlichen suchen derzeit nach alternativen Lösungen für die Zukunft des Standorts.

⇢ Das war’s: Wiener Kultlokal schließt für immer!



Wie es mit dem einst so beliebten Szene-Treffpunkt weitergehen wird, bleibt vorerst ungewiss.

Teil eines größeren Trends

Das „Café Code“ ist nicht das einzige Lokal, das in der Gegend wirtschaftlich zu kämpfen hat. Auch andere gastronomische Betriebe entlang der Ottakringer Straße verzeichneten in den vergangenen Monaten einen deutlichen Rückgang an Gästen und Umsätzen. Besonders betroffen sind dabei offenbar Lokale mit Fokus auf Balkan-Küche.

Branchenkenner sprechen von einer zunehmend angespannten wirtschaftlichen Lage in der Wiener Gastronomie insgesamt. Die steigenden Betriebskosten und ein verändertes Ausgehverhalten der Wienerinnen und Wiener machen es vielen Gastronomen schwer, rentabel zu wirtschaften.