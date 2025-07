Das war’s: Wiener Kultlokal schließt für immer!

Ein Stück kulinarischer Zeitreise verschwindet aus Wien: Nach 35 Jahren schließt das Gasthaus „3 Buchteln“ – ein letzter Vorhang für deftige böhmische Küche und echte Entschleunigung.

Das Wiener Gasthaus „3 Buchteln“ in der Wehrgasse 9 schließt nach 35 Jahren seine Pforten. Wer das kleine Lokal in Wien-Margareten besuchte, erlebte einen kulinarischen Ausflug in eine andere Zeit – mit deftiger böhmischer Küche, die in der heutigen Gastro-Landschaft zur Seltenheit geworden ist. Seit der Gründung 1988 durch Elfriede Schachinger und ihren tschechischen Partner prägte das Restaurant die lokale Esskultur.

Mit dem Ende des Monats Juni tritt Schachinger nun in den Ruhestand. „Nach über 30 Jahren sagen wir Danke“ – mit dieser schlichten Mitteilung auf der Webseite verabschiedet sich ein Stück Wiener Gastro-Geschichte, was viele Stammgäste mit Wehmut erfüllt. Wie lokale Medien berichten, konnte die Inhaberin trotz Bemühungen keinen Nachfolger für das Traditionslokal finden.

Die „3 Buchteln“ waren weit mehr als nur ein Restaurant. Das Lokal verkörperte einen Ort der Entschleunigung, an dem Gastfreundschaft noch gelebt wurde und die Mahlzeit nicht mit dem letzten Bissen endete. Mit seiner Schließung entsteht in der Wiener Gastronomie-Szene eine schmerzliche Leerstelle.

Böhmische Spezialitäten

Auf den Tellern landeten Gerichte, die jede Kalorientabelle ignorierten: traditionelle böhmische Spezialitäten, die anderswo kaum noch zu finden sind. Die Gäste schätzten genau das – ob sie nun Halusky (böhmische Kartoffelnocken), Speckknödel oder die süßen Liwanzen (traditionelle tschechische Hefepfannkuchen) bestellten.

Die handgedrehten Mohnnudeln waren legendär, und selbst mit vollem Magen fand sich stets noch Platz für eine Nachspeise. Dazu ein frisch gezapftes Pils – viele Besucher beschrieben ihr Erlebnis als nostalgische Reise in vergangene Zeiten.

Zur Mittagszeit suchte man vergeblich nach einem offenen Eingang: Das Gasthaus öffnete ausschließlich abends, pünktlich um 18 Uhr, und schloss wieder um 23 Uhr. Diese eigenwilligen Öffnungszeiten waren eine bewusste Entscheidung der Wirtin und trugen zum unverwechselbaren Charakter des Lokals bei.

Beständige Gastlichkeit

In einer Zeit, in der Gastronomiebetriebe zunehmend auf Lieferservice, Brunch-Angebote und trendige Getränkekarten setzen, blieb Schachingers Lokal ein Hort der Beständigkeit. Hier gab es keine Kompromisse, keine Anpassungen an Trends, keine Inszenierungen für soziale Medien – nur authentische Küche, herzlichen Service und eine unverwechselbare Atmosphäre.

Mit rund 40 Sitzplätzen war das Gasthaus überschaubar dimensioniert. Spontanbesucher brauchten entweder Glück oder Geduld, denn besonders an Wochenenden war das Lokal oft Tage im Voraus komplett reserviert.

Trotz des hohen qualitativen Niveaus blieben die Preise vernünftig. Zahlreiche Gäste hoben das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Die rustikale Einrichtung mit klassischem Holzmobiliar, rot-weiß karierten Tischdecken und nostalgischen Dekorationselementen verstärkte das Gefühl, willkommen zu sein statt nur abgefertigt zu werden.

In Online-Bewertungen überschlagen sich die Lobeshymnen: „Klein, aber fein“, „wirklich authentisch“, „typisch böhmisch, einfach großartig“. Andere Gäste betonten die gemütliche Atmosphäre und die Aufrichtigkeit des Angebots.

„Man braucht Geduld, aber es lohnt sich.“

Hoffnungsschimmer für Liebhaber der böhmischen Küche

Bemerkenswert ist, dass die Küche des Lokals erhalten bleibt. Laut lokalen Medienberichten könnte Schachinger planen, zumindest einen Teil der beliebten Speisen in Form einer To-Go-Gastronomie weiterzuführen. Interessenten können sich direkt bei der ehemaligen Wirtin melden.

Die Schließung des Lokals „Zu den 3 Buchteln“ in der Margaretner Wehrgasse reiht sich in einen anhaltenden Rückgang authentischer Wirtshauskultur in Wien ein. Die traditionsreiche böhmisch-österreichische Küche, die historisch tief in der Wiener Esskultur verankert ist, wird damit an einem weiteren Standort der Stadt fehlen – ein Verlust für die kulinarische Vielfalt, die Wien über Jahrhunderte geprägt hat.