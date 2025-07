Flugzeug-Drama: 49 Fluggäste plötzlich vom Radar verschwunden

Im Fernen Osten Russlands ist am Donnerstag der Kontakt zu einem Passagierflugzeug mit 49 Menschen an Bord abgebrochen. Die Maschine vom Typ An-24 (sowjetisches Regionalflugzeug) der sibirischen Fluggesellschaft Angara verschwand während des Anflugs auf die Stadt Tynda in der Amur-Region nahe der chinesischen Grenze plötzlich vom Radar, wie das örtliche Katastrophenschutzministerium bekannt gab.

Der Regionalgouverneur Wassili Orlow erklärte, dass sich nach ersten Erkenntnissen 43 Passagiere – darunter fünf Kinder – sowie sechs Besatzungsmitglieder in dem Flugzeug befanden. Unmittelbar nach dem Vorfall wurde eine Suchaktion eingeleitet, teilte Orlow mit.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens herrschten in der Region überwiegend bewölkte Wetterbedingungen mit einer Temperatur von etwa 17 Grad Celsius und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 91 Prozent. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit lag bei 50 Prozent, extreme Wetterereignisse wie Sturm oder Gewitter wurden jedoch nicht gemeldet. Die Sichtverhältnisse für die Piloten könnten dennoch durch die dichte Bewölkung beeinträchtigt gewesen sein.

Die An-24, ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug sowjetischer Bauart, wurde ab den 1960er Jahren produziert und ist in abgelegenen Regionen Russlands noch immer im Einsatz. Die Fluggesellschaft Angara Airlines operiert hauptsächlich in Sibirien und im russischen Fernen Osten und verbindet kleinere Städte in dieser dünn besiedelten Region.

